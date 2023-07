5 comportamenti sorprendenti del cavallo: dalla comunicazione al sonno

5 comportamenti del cavallo più sorprendenti: dalla comunicazione alle dinamiche misteriose del branco. Vediamo di cosa si tratta.

Il cavallo è stato a lungo considerato uno degli animali più nobili e affascinanti del mondo. Ma quanto conosciamo realmente questo animale?

Oltre alla bellezza fisica e alla forza, questo animale ha una vasta gamma di comportamenti che lo rendono ancora più sorprendente e interessante.

In questo articolo, andremo perciò, a conoscere i comportamenti del cavallo che potrebbero sorprendervi.

5 comportamenti del cavallo più sorprendenti

Nonostante la popolarità del cavallo, ci sono ancora molti comportamenti che tante persone ignorano, malgrado la passione per questo animale.

In questo articolo, vi descriveremo i comportamenti più sorprendenti del cavallo, tutti quelli che devote assolutamente conoscere.

Dalle abilità comunicative uniche a comportamenti di legame insoliti, strane abitudini alimentari, incredibili schemi di sonno e misteriose dinamiche del branco.

Sappiate che imparare a riconoscere questi comportamenti può aiutarvi a mettervi in connessione con il vostro quadrupede.

Comunicazione equina

Il cavallo comunica attraverso il linguaggio del corpo, utilizzando le orecchie, la coda e la postura per esprimere come si sente.

Ad esempio, se le orecchie del cavallo sono rivolte in avanti, è vigile e interessato a ciò che lo circonda.

Se le sue orecchie sono bloccate all’indietro, potrebbe sentirsi arrabbiato o sulla difensiva.

Anche la coda viene utilizzata per comunicare, con una coda alta e frusciante che può indicare eccitazione o nervosismo, mentre una coda bassa può indicare rilassamento.

Oltre al linguaggio del corpo, il cavallo comunica anche vocalmente, emettendo una varietà di suoni, inclusi nitriti e sbuffi.

I nitriti sono richiami forti e acuti che il cavallo usa per richiamare gli altri cavallli. Gli sbuffi sono esalazioni brevi e acute che il cavallo usa per esprimere sorpresa o disapprovazione.

Comprendere la comunicazione del cavallo è essenziale per chiunque lavori con i cavalli o che comunque ne sia a contatto.

Prestando attenzione al linguaggio del corpo e alle vocalizzazioni di un cavallo, si può capire meglio come si sente e interagire con esso nel modo appropriato.

Comportamenti di legame insoliti

Il cavallo è un animale sociale e grazie a questa sua caratteristica forma forti legami con i suoi simili.

Questi legami sono spesso evidenziati attraverso comportamenti unici che possono sembrare strani agli occhi umani.

Ad esempio, quando i cavalli si mordicchiano la coda e la criniera del cavallo per tenersi puliti a vicenda o anche per rafforzare i legami tra loro.

La pulizia reciproca è un altro comportamento che i cavalli adottano per legarsi e mostrare affetto reciproco.

Questo comportamento consiste in due cavalli della stessa mandria che si puliscono a turno. Un comportamento di legame più insolito nei cavalli è l’allogrooming, che si verifica quando un cavallo pulisce un altro cavallo che non fa parte del suo gruppo sociale.

Si ritiene che questo comportamento sia un modo per i cavalli di stabilire nuovi rapporti o semplicemente per rafforzare quelli già esistenti.

Strane abitudini alimentari

Anche alcune abitudini alimentari del cavallo, possono sembrare al quanto bizzarre. Ad esempio, non essendo in grado di vomitare, se il cavallo mangia qualcosa di velenoso o indigeribile deve farlo passare attraverso tutto il suo apparato digerente.

Inoltre, il cavallo ha un modo di masticare il cibo unico rispetto agli umani. Ciò è dovuto al fatto che i denti del cavallo crescono continuamente per tutta la vita, quindi per evitare che diventino troppo lunghi, deve masticare il cibo con un movimento circolare. In questo modo, il cavallo consuma i denti in modo uniforme.

Un’altra abitudine alimentare insolita del cavallo è la predilezione per i cibi salati. Il cavallo ha un desiderio innato di sale, e sono diversi i proprietari che forniscono del sale ai loro cavalli.

Incredibili modelli di sonno

A differenza degli umani, che dormono per diverse ore, il cavallo dorme per brevi periodi durante il giorno e la notte, richiedendo circa tre ore di sonno al giorno.

Inoltre, il cavallo ha la capacità di dormire stando in piedi grazie ad un meccanismo di bloccaggio unico nelle gambe, che gli consente di riposare senza utilizzare molta energia.

Durante il sonno, il cavallo non solo rimane in piedi ma rimane addirittura con una gamba leggermente piegata per evitare di cadere.

Tuttavia, nonostante la capacità del cavallo di dormire stando in piedi, ha bisogno di sdraiarsi per circa un’ora per raggiungere il sonno REM profondo, essenziale per il suo riposo.

Dinamiche misteriose del branco

Il cavallo vive in un gruppo chiamato “mandria“, guidata generalmente da un cavallo dominante, che gestisce e organizza il gruppo.

Questo perché, i cavalli hanno una gerarchia sociale, formano complesse relazioni sociali basate sulla fiducia, il rispetto e la lealtà. Il cavallo dominante è al vertice della gerarchia ed organizza e gestisce il gruppo.

All’interno della mandria, spesso le relazioni possono essere minacciate, in particolare se viene introdotto un nuovo cavallo o se il cavallo dominante viene rimosso.

Capire la struttura sociale della mandria vi permetterà di comprendere meglio come i cavalli interagiscono tra loro e di intervenire per le loro esigenze.

Come i cavalli esprimono le emozioni

Il cavallo, come tanti altri animale, prova emozioni, come la paura, la rabbia, la felicità e la tristezza.

Esprime le sue emozioni attraverso il linguaggio del corpo, le vocalizzazioni e il comportamento.

Ad esempio, un cavallo che si sente spaventato può avere le orecchie bloccate all’indietro, la coda infilata tra le gambe e il corpo teso.

Un cavallo che si sente felice può avere le orecchie in avanti, la coda alta e il corpo rilassato. Comprendere come il cavallo esprime le emozioni è essenziale per chiunque lavori con loro.

L’importanza di comprendere il comportamento del cavallo

Comprendere il comportamento del cavallo è fondamentale per chiunque lavori con questi animali.

Capire come legano, mangiano, dormono e interagiscono tra loro, può aiutarvi a prendervi cura di loro e sviluppare un legame più profondo.

Ecco alcuni suggerimenti utili per iniziare:

dedicate del tempo ad osservare il comportamento del cavallo;

avvicinatevi al cavallo l entamente e con calma;

al cavallo l evitate movimenti improvvisi o rumori forti;

siate pazienti e gentili con il cavallo.

Seguendo questi consigli, potrete sviluppare una relazione forte e gratificante con il vostro amato cavallo.