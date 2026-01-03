14.5 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Gossip

5 attrici da conoscere a Hollywood

Da stranotizie
5 attrici da conoscere a Hollywood

L’arrivo del nuovo anno segna l’inizio della stagione dei premi, che include i Critics’ Choice Awards, i Golden Globes e gli Oscar. Questi eventi sono l’occasione perfetta per le star di Hollywood di sfoggiare il loro stile e la loro eleganza sul red carpet. Tra le attrici che si stanno facendo notare ci sono Jessie Buckley, protagonista di “Hamnet”, e Renate Reinsve, nota per il film “La Persona Peggiore del Mondo”.

Zoey Deutch, figlia d’arte, ha iniziato a recitare da bambina e quest’anno è approdata al cinema d’autore con la pellicola “Nouvelle Vague” di Richard Linklater. Il suo stile, curato dalla stylist Emma Jade Morrison, spazia tra sfumature di giallo e bianco assoluto, tra look rilassati e creazioni couture.

Jessie Buckley, vista in pellicole come “Judy” e “La figlia oscura”, si appresta a conquistare la stagione dei premi con la sua interpretazione in “Hamnet – Nel nome del figlio”. La sua stylist, Danielle Goldberg, l’ha aiutata a creare un look fresco e contemporaneo, che spazia tra jeans barrel e blazer oversize, fino alle creazioni del nuovo Chanel.

Rose Byrne, attrice australiana, potrebbe vincere il suo primo Golden Globe con “If I Had Legs I’d Kick You”, e si sta facendo notare anche sul fronte dello stile grazie alla collaborazione con la stylist Kate Young. Renate Reinsve, attrice ed ex modella norvegese, ha un rapporto speciale con la maison Louis Vuitton, che spesso realizza per lei look su misura. Il suo stile, curato dalla stylist Karla Welch, è caratterizzato da silhouette sculturali e originali.

Eva Victor, attrice, sceneggiatrice e regista franco-statunitense, sta facendo parlare di sé grazie al suo film d’esordio “Sorry, Baby”, e vanta un rapporto speciale con l’industria della moda, in particolare con i neo-direttori creativi di Loewe. Il suo stile, curato dalla stylist Danielle Goldberg, è etereo ed essenziale, e spazia tra tailleur e abiti sensuali.

Articolo precedente
Tragedia Crans-Montana
Articolo successivo
Notizie del 03/01/2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.