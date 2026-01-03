5 attrici da conoscere a Hollywood

L’arrivo del nuovo anno segna l’inizio della stagione dei premi, che include i Critics’ Choice Awards, i Golden Globes e gli Oscar. Questi eventi sono l’occasione perfetta per le star di Hollywood di sfoggiare il loro stile e la loro eleganza sul red carpet. Tra le attrici che si stanno facendo notare ci sono Jessie Buckley, protagonista di “Hamnet”, e Renate Reinsve, nota per il film “La Persona Peggiore del Mondo”.

Zoey Deutch, figlia d’arte, ha iniziato a recitare da bambina e quest’anno è approdata al cinema d’autore con la pellicola “Nouvelle Vague” di Richard Linklater. Il suo stile, curato dalla stylist Emma Jade Morrison, spazia tra sfumature di giallo e bianco assoluto, tra look rilassati e creazioni couture.

Jessie Buckley, vista in pellicole come “Judy” e “La figlia oscura”, si appresta a conquistare la stagione dei premi con la sua interpretazione in “Hamnet – Nel nome del figlio”. La sua stylist, Danielle Goldberg, l’ha aiutata a creare un look fresco e contemporaneo, che spazia tra jeans barrel e blazer oversize, fino alle creazioni del nuovo Chanel.

Rose Byrne, attrice australiana, potrebbe vincere il suo primo Golden Globe con “If I Had Legs I’d Kick You”, e si sta facendo notare anche sul fronte dello stile grazie alla collaborazione con la stylist Kate Young. Renate Reinsve, attrice ed ex modella norvegese, ha un rapporto speciale con la maison Louis Vuitton, che spesso realizza per lei look su misura. Il suo stile, curato dalla stylist Karla Welch, è caratterizzato da silhouette sculturali e originali.

Eva Victor, attrice, sceneggiatrice e regista franco-statunitense, sta facendo parlare di sé grazie al suo film d’esordio “Sorry, Baby”, e vanta un rapporto speciale con l’industria della moda, in particolare con i neo-direttori creativi di Loewe. Il suo stile, curato dalla stylist Danielle Goldberg, è etereo ed essenziale, e spazia tra tailleur e abiti sensuali.