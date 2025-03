5 Arresti: Scoperta di Cocaina e Armi Nascoste

Cinque arresti e 300 grammi di cocaina sequestrati sono il risultato di un’operazione antidroga a Torbellamonaca. Le forze dell’ordine sono intervenute in via dell’Archeologia per combattere il traffico di stupefacenti e recuperare armi nascoste.

L’operazione, avviata alle ore 09:00 del 20 marzo, ha visto la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale, finalizzata all’identificazione dei pusher e dei luoghi di stoccaggio della droga. Durante i controlli, il superpoliziotto antidroga Faro ha rinvenuto dosi di cocaina nascosta nell’abitacolo di un veicolo, portando all’arresto di un cittadino marocchino di 26 anni. Inoltre, le unità cinofile hanno indirizzato gli agenti verso un palazzo dove è stata trovata un’arma da fuoco con munizioni.

I Carabinieri hanno effettuato ulteriori 3 arresti e 2 denunce, confiscando complessivamente 300 grammi di cocaina. I controlli si sono estesi anche alle stazioni della metropolitana di Grotte Celoni e Torre Angela, dove sono stati accompagnati 5 cittadini extracomunitari all’Ufficio Immigrazione per ulteriori accertamenti.

La Prefettura ha coordinato le strategie di controllo del territorio, assegnando alla Questura la pianificazione e gestione operativa delle operazioni, con un focus particolare sulle periferie di Roma. L’azione congiunta delle forze dell’ordine evidenzia l’impegno nel contrasto al crimine e nel mantenimento della sicurezza pubblica.