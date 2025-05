5 abitudini dannose per il vostro computer che potreste trascurare

Siete sicuri di trattare il vostro computer nel modo corretto? Anche se i dispositivi moderni sono più resistenti, alcune abitudini quotidiane possono compromettere le loro prestazioni e durata. Ecco cinque comportamenti che, seppur sembrino innocui, possono danneggiare il vostro PC.

Innanzitutto, il surriscaldamento è una delle minacce più sottovalutate. Quando un computer supera temperature elevate, il processore può ridurre la sua velocità per evitare danni o, nei casi più gravi, il sistema può spegnersi. È fondamentale mantenere un buon flusso d’aria e non usare laptop su superfici morbide che ostacolano le prese d’aria.

In secondo luogo, la polvere è un nemico silenzioso. Anche in ambienti puliti, si accumula all’interno dei componenti, riducendo l’efficienza delle ventole e aumentando il rischio di surriscaldamento. Evitare di mangiare o bere vicino al PC è anche essenziale per prevenire danni.

Il maltrattamento di cavi e porte è un’altra abitudine dannosa. Forzare cavi o fare pressione su di essi può danneggiare connettori e porte, compromettendo il funzionamento del dispositivo.

Inoltre, usare il computer in ambienti inadatti, come quelli troppo umidi o polverosi, può influire negativamente sul suo funzionamento. È consigliabile limitare l’esposizione a condizioni estreme e non lasciare il computer acceso inutilmente.

Infine, una cattiva gestione della batteria del laptop può accelerarne l’usura. Scariche complete fino allo 0% dovrebbero essere evitate, preferendo ricariche parziali. Non trascurate anche eventuali gonfiamenti della batteria, che richiedono sostituzione immediata per motivi di sicurezza.

