4Tune, le finaliste di Drag Race Italia pubblicano il video ufficiale di Portento

Quella che sembrava essere una semplice maxi-challenge in occasione della puntata finale di Drag Race Italia si è trasformata in realtà. Le quattro finaliste della seconda stagione, infatti, non si sono limitate a interpretare le 4Tune per una sola puntata, ma lo hanno continuato a fare anche dopo lo show.

Aura Eternal, La Diamond, La Petite Noire e Nehellenia in qualità di 4Tune hanno un profilo su Spotify, uno su iTunes e una pagina Instagram che le ha così etichettate: la prima è Sweet Tune, la seconda è Glam Tune, la terza Disco Tune e la quarta Fairy Tune. #SpiceGirlsScansateve. Qualche giorno fa hanno anche vinto il Premio Rivelazione 2022 ai Magnifica Awards di Roma.

Oggi, una settimana dopo la puntata finale, hanno pubblicato il video ufficiale.

Il video è una cringiata girato per tre quarti in un sottoscala con le lucine del Natale (avrebbero potuto davvero utilizzare quello realizzato in werkroom in occasione della puntata finale, che alla fine nella sua semplicità non era neanche bruttissimo), ma poco importa. Quando si tratta di promuovere l’arte drag, Drag Race Italia e il talento di Nehellenia, Aura Eternal, La Petite Noire e La Diamond io sarò sempre in prima fila.



4Tune, il loro sogno

Intervistate da Leggo in occasione dell’uscita del video, le quattro a domanda diretta: “Un sogno con le 4Tune e uno in solitaria per il 2023?” hanno così risposto: Aura Eternal: «Vorrei aprire il concerto di un artista famoso per poi diventare noi quelle famose, girando il mondo a gioire con le persone. E magari potrei vincere una corona anch’io!». La Petite Noire: «L’Eurovision sarebbe il top!». La Diamond: «Magari con altre drag (coreografi e ballerini) che interpretano i nostri brani… e, chissà, l’Eurovision Song Contest non sarebbe male!». Nehellenia: «Vorrei vincere All Stars (la versione di RuPaul con le drag più forti delle edizioni precedenti, ndr.) o un’edizione di vs the World (la competizione di drag da tutto il mondo, ndr.) o fare un featuring delle 4Tune con Britney Spears, il mio idolo. Il Festival di Sanremo mi piacerebbe moltissimo, quindi, Amadeus, quando vuoi chiamaci!».

Nehellenia a Sanremo con le 4tune? Ci credevissima insomma.