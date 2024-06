4G Mini GPS Micro GPS Tracker,Winnes Spia Localizzatore GPS in Tempo Reale APP Senza Abbonamento Portatile GPS TK901 con Geo-fence Magnete Antifurto per Auto/Persone/Anziani/Bambino/Valigia/Borsa

59,98€

Winnes 4G Mini localizzatore GPS Tracker in tempo reale per Auto/Persone/Anziani/Bambino/Valigia/Borsa APP Gratuito TK901

Questo GPS non include una scheda SIM.

È possibile preparare una carta SIM per il GPS. È necessario soddisfare le seguenti condizioni—-SIM è necessario avere i dati sul traffico e la funzione dei messaggi & Funzione di chiamata. E che il codice PIN sia stato cancellato, la Segreteria telefonica sia stata chiusa.

Suggerisci la scheda SIM GSM in Italia:Vodafone,Wind,Tim,iliad…

il GPS ha una capacità della batteria di 600 mAh. A causa delle sue dimensioni ridotte, anche la capacità della batteria è relativamente piccola.

Pertanto, questo GPS è più adatto per un uso personale a breve termine. Portatile e leggero.

Se hai bisogno del GPS per auto, ti consigliamo di cercare i seguenti ASIN su Amazon:5000mah-TK905: B0BXNXFPT8

10000mah-TK905B: B0BK9TXWL5

10000mah-TK915: B0725YDPDF

È possibile ottenere la posizione in tempo reale sull’App/Website dopo aver configurato correttamente l’APN. Basta inviare 3 comandi di testo per impostarlo.

EG:

begin123456

gprs123456

apn123456 xxxx

Have uno spazio tra apn123456 e (nome Apn) -In base al APN nome della tua scheda SIM per impostarlo.

eg.Vodafone,apn123456 mobile.vodafone.it

eg.Wind,apn123456 internet.wind

eg.TIM, apn123456 ibox.tim.it

In caso di domande durante l’uso, contattaci (whatsApp: +8615200963282)

Specification:

Dimensioni: 47mm * 24mm * 18mm

Peso: 25 g

Colore: nero

Rete: GSM / GPRS

Sensibilità GPS: -159 dBm

Precisione GPS: 15m

Ingresso: 5V-1A

Uscita: 110-220 V

Batteria al litio ricaricabile da 3.7 V 600 mAh

Tempo di standby: 200 ore

orario di lavoro: 24 ore-48 ore

Pacchetto incluso:

1 X GPS Tracker

1 X Cavo USB

1 x magnete

1 X manuale dell’ utente



【Tracciamento in Tempo Reale】📌Questo localizzatore Mini GPS è un localizzatore basato sulla rete 4G LTE esistente e sui satelliti GPS, possiamo localizzare il dispositivo da remoto in tempo reale tramite SMS, APP mobile e piattaforma di tracciamento web.GPS, LBS, WIFI, Satellite e altre modalità di localizzazione, piccole cose per risolvere i grandi problemi.

【Potente e Antifurto】📌 Mini design, dimensioni ridotte, peso leggero, buon occultamento e forte magnetismo, può essere installato molto comodamente e rapidamente in auto, camion e qualsiasi luogo con interfaccia metallica. Adatto per grandi attrezzature di valore, prodotti e zaini, in modo da poter portare [con noi per l’equitazione all’aperto, i viaggi e le corse. Adatto anche per la localizzazione di auto, biciclette e moto.

【Multiple Modes】📌Modalità di risparmio energetico intelligente, il GPS entrerà automaticamente nello stato di sospensione se rimane fermo per più di 5 minuti.Quando il GPS si muove di nuovo e avverte vibrazioni, il GPS entrerà automaticamente nello stato di lavoro. Puoi impostare un geofence per limitarne i movimenti all’interno dell’area. Quando il dispositivo entra o esce dall’area, riceverai un promemoria inviato dall’APP. Possiamo anche visionare il suo percorso storico entro 180 giorni.

【Regolabile in modo Intelligente】📌Il dispositivo di localizzazione funziona con lo smartphone, può supportare l’aggiornamento della posizione ogni 30 secondi, 1, 5, 10 minuti, ed è progettato per tracciare la posizione di anziani smarriti, bambini, animali domestici, bagagli, portafogli e veicoli (auto a noleggio, camion, moto, barche, ecc.).

【Facile da Usare】📌Tutto quello che dovete fare è preparare una scheda SIM con connessione internet, comunicazione SMS e funzione di chiamata (Attenzione!!!)! Il nostro prodotto non include la scheda SIM) e poi inserirla nel tracker per auto, quindi impostare l’APN per il GPS, basta inviare 3 comandi SM. Sarete in grado di localizzare l’auto in tempo reale via internet (utilizzando Google map).

【Servizio Clienti di alta Qualità】📌Il tracker GPS ha una piattaforma gratuita a vita, se si utilizza la propria scheda SIM e si utilizza il nostro dispositivo, è possibile utilizzare APP e login web gratuitamente per tutta la vita. Un nome di account può gestire più dispositivi allo stesso tempo. Se avete più di un GPS, potete contattarci e possiamo creare un account per voi per gestire più GPS comodamente.(whatsApp: +8615200963282)