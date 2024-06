4G Localizzatore GPS per Auto, Guasto/Ripristino del Motore, Monitor ACC, GPS Tracker Antifurto in Tempo Reale, Abbonamento Mensile Richiesto Localizzatore GPS per moto, Scooter per Auto – App LNCOON

39,99€

Descrizione prodotto

Traiettoria più precisa

Alimentato dalla batteria del veicolo, il localizzatore GPS C41 consuma pochissima energia per posizione e rimane online senza ricaricare.Il localizzatore registra punti di posizione aggiuntivi quando vengono rilevate curve strette e l’ACC si attiva o disattiva per mantenere un percorso di guida preciso e coerente.Quindi non perdi nessuna informazione chiave durante la riproduzione.

Recinzione geografica

Puoi personalizzare le geofence in qualsiasi momento attraverso la piattaforma Lncoon e scegliere di ricevere notifiche di avviso quando sei all’interno o all’esterno.Supporta la ricerca del nome del luogo e la modifica rapida, in modo da poter impostare la recinzione con precisione.Supporta la portata elettronica, la visualizzazione della strada in tempo reale, le condizioni stradali in tempo reale e altre efficienti funzioni di monitoraggio e monitoraggio.

Continua a monitorare quando il motore è spento

Il localizzatore GPS C41 può tracciare anche a motore spento e supporta 2 metodi di posizionamento:

Posizionamento in base al tempo: il localizzatore individua una volta in un intervallo di tempo specifico. È possibile impostare l’intervallo di posizionamento quando l’ACC è rispettivamente attivato e disattivato. Il valore predefinito è individuare una volta ogni 10 s.Posizionamento della distanza: posizionamento una volta ogni volta che il localizzatore si sposta della distanza specificata.

Installazione semplice e istruzioni chiare

Il dispositivo deve essere collegato al circuito interno del veicolo. Se non hai familiarità con il cablaggio all’interno del tuo veicolo, puoi chiedere aiuto al tuo tecnico locale. Le seguenti informazioni possono aiutarti con l’installazione:

Collegare il cavo rosso del cavo di alimentazione al polo positivo della batteria del veicolo e il cavo nero al cavo negativo o di massa della batteria per alimentare il dispositivo e accenderlo. Se il LED sul dispositivo è acceso, la connessione è riuscita.Dopo che la connessione è riuscita, scarica l’app Lncoon sul tuo cellulare, registrati, inserisci il numero IMEI sulla confezione del dispositivo e associa il dispositivo.Fai clic sul pulsante “Ricarica” ​​nella pagina dell’elenco per richiedere un piano di 1 mese per attivare il dispositivo.A breve, il dispositivo apparirà sulla schermata iniziale, dove potrai rintracciarlo e visualizzarlo in tempo reale.

– La linea arancione è collegata all’interruttore Acc per rilevare lo stato ACC

– La linea gialla è un relè e il relè è collegato al serbatoio del carburante per il rilevamento del livello del carburante e la funzione di interruzione del carburante;

– Fare riferimento al manuale per i dettagli sul cablaggio o contattare il tecnico locale per assistenza

Monitoraggio in tempo reale

Informazioni sul dispositivo: informazioni come posizione, segnale GPS, batteria dell’auto, velocità e chilometraggio.Monitoraggio in tempo reale: visualizza il percorso di guida dell’auto, supporta la vista stradale 3D e le condizioni stradali.Navigazione con un clic: ottieni indicazioni stradali consigliate per la posizione corrente della tua auto e fornisci assistenza più rapidamente.Tracciamento storico: supporta l’analisi del comportamento di guida storico e pericoloso per 6 mesi per una facile analisi e gestione.

Avviso Multiplo

Supervisione attraverso l’App e il Web

Spegnere o ripristinare a distanza l’alimentazione del carburante

Quando la velocità dell’auto è inferiore a 20 km/h, è possibile interrompere a distanza il carburante del veicolo tramite l’app Lncoon e ripristinare l’alimentazione del carburante dopo aver verificato la sicurezza dell’attrezzatura.

Quando la tua auto viene accidentalmente dirottata, puoi anche limitare i movimenti dei ladri nel tempo.

Modello

C41 D52 OB22 AT1 HVT001

Rete

4G & 2G 4G & 2G 2G 2G 2G

GEO-Recinzione

✓

✓

✓

✓

✓

Metodo di Installazione

Accendisigari OBD-II OBD-II Magnetico Accendisigari dell’auto

Carta SIM

✓

✓

✓

✓

✓

Scenari Applicativi

Veicoli, flotte, veicoli commerciali, camion, camper Veicoli, flotte, veicoli commerciali, camion, camper Veicoli, flotte, veicoli commerciali, camion, camper Automobili, biciclette, motocicli, oggetti di valore Veicoli, flotte, veicoli commerciali, camion, camper

Traccia Storica

6 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi

【Tracciamento in tempo reale】 Il localizzatore GPS C41 è collegato alla batteria del veicolo tramite due dei cavi rigidi. Anche se localizzi una volta ogni 10 secondi, non devi preoccuparti di rimuovere e ricaricare ripetutamente il localizzatore.Aggiunto algoritmo intelligente, carica anche i dati di posizionamento durante la svolta e registra una traiettoria più accurata.

【Monitoraggio completo dei dati】 Il tracker per auto viene utilizzato insieme all’app Lncoon IOT per visualizzare una gamma completa di monitoraggio delle informazioni sull’auto, tra cui: volume del carburante, potenza, stato ACC, statistiche sul chilometraggio, velocità, ecc.

【Spegnimento o ripristino remoto】 Il localizzatore di veicoli C41 non solo può tracciare la posizione del tuo veicolo, ma anche rilevare il movimento e le vibrazioni del veicolo.Quando l’auto viene rubata, puoi spegnere il motore in tempo tramite l’app Lncoon IOT, quindi che il ladro non può guidare il veicolo per scappare e proteggere la tua auto d’amore.

【Allarmi multipli】 Il localizzatore GPS C41 supporta recinzioni personalizzate e può ricevere allarmi automatici quando il veicolo esce o entra nell’intervallo designato. Inoltre, il tracker supporta anche allarmi come interruzione di corrente, batteria scarica, deriva, velocità eccessiva, cambio improvviso, svolta brusca, collisione e ribaltamento.

【Tracciamento nascosto silenzioso】 Questo localizzatore GPS OBD per auto è dotato di un altoparlante integrato ma è disattivato per impostazione predefinita. Puoi disabilitare le luci a LED dopo l’installazione per un’esperienza di tracciamento invisibile. Tutte le funzioni possono essere controllate da remoto tramite l’app Lncoon IOT o il web. In caso di domande, fornire il numero IMEI del dispositivo e contattarci.