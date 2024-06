4G GPS Tracker per Auto, Localizzatore GPS con App Smart Alarm Satellitare Auto Metodi di Posizionamento Multipli GPS/AGPRS/SMS Individuare La Persona o L’auto Che si Ama in Qualsiasi Momento

74,98€

Come utilizzare questo localizzatore gps?

1. È necessario acquistare/installare una scheda SIM della rete 4G LTE locale nel dispositivo. Consigliamo Wind/Vodafone/Things Mobile/TIM/iliad o altra SIM locale che supporti la rete GSM 4G.

2. Disabilitare il codice PIN e la segreteria telefonica per questa scheda SIM.

3. Abilitare i diritti di SMS, chiamate e dati Internet per questa scheda SIM.

4. inserire la scheda SIM nell’unità e le spie blu e gialle sull’unità dovrebbero lampeggiare.

5. Chiamare o inviare un SMS a questo numero SIM con “G123456#” e si riceverà una risposta con la posizione attuale del dispositivo.

6. Con le impostazioni corrette delle informazioni APN della scheda SIM, è possibile accedere alla nostra piattaforma APP/Web (senza abbonamento) per utilizzare le funzioni di localizzazione in tempo reale.

Applicabilità globale 4G

Il gps tracker TK905 è compatibile con le reti 4G LTE + 3GWCDMA + 2G GSM e funziona in tutti i Paesi del mondo senza timore di obsolescenza.

5000mah, tempo di standby ultra lungo

Grazie alla batteria integrata da 5000mAh, il localizzatore gps per auto private ha un tempo di standby fino a 90 giorni e può essere utilizzato ininterrottamente fino a 7-10 giorni per soddisfare le vostre esigenze quotidiane.

Allo stesso tempo, è possibile attivare la modalità di risparmio energetico per prolungare la vita utile del dispositivo gps.

Ecco due comandi tra cui scegliere (è necessario inviare uno dei seguenti comandi al GPS dal telefono)

1. sleep123456 shock. In questa modalità, il GPS si sveglia automaticamente quando avverte una vibrazione. Se non viene avvertita alcuna vibrazione, l’unità passa in modalità sleep.

2. modalità sleep123456 time, in cui l’unità non può essere svegliata da una vibrazione, ma solo da una chiamata.

Numero dell’amministratore:

È possibile impostare il numero della carta SIM come numero di amministratore del localizzatore GPS, in modo che solo voi possiate gestire e ricevere le notifiche di posizione e di allarme.

Avvisi di vibrazione:

Quando il veicolo è fermo, si riceve una notifica di allarme quando il localizzatore gps rileva un urto, una vibrazione, ecc. Riceverete una notifica via SMS o app. (Sensibilità delle vibrazioni regolabile)

Gestione di più dispositivi:

Se si acquista più di un prodotto nel negozio, è possibile controllare più localizzatori gps automatici nell’app con un unico account (è possibile creare un account nell’app o contattarci e lo creeremo per voi).

Allarme velocità:

È possibile impostare un numero come velocità massima. Si riceverà una notifica via SMS o APP se il GPS rileva una velocità superiore a questo valore.

Percorsi storici:

Il GPS fürs auto può memorizzare 180 giorni di percorsi storici che possono essere visualizzati nell’app o scaricati dalla nostra piattaforma web.

Geofencing:

Definite nell’app un’area sicura per il dispositivo di localizzazione GPS e riceverete una notifica dall’app quando il dispositivo esce da quest’area.

Allarme batteria scarica e modalità sleep:

Se non viene rilevato alcun movimento/vibrazione/trasmissione di dati per più di 5 minuti, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di sospensione per risparmiare la batteria. È possibile modificare o disattivare questo tempo e anche il tempo di caricamento è regolabile.

La confezione include:

1x Localizzatore GPS 4G(esclusa sim card)1x Cavo dati USB1x Adattatore per Sim1x Manuale Resta GPS nella tua posizione preferita!

APP Senza Abbonamento

Devi solo acquistare una scheda SIM con rete 4G. Nessun costo di abbonamento, attiva chiamate e dati SMS e disabilita il PIN (circa 50 MB di dati al mese), imposta APN ed è facile da usare.

Il modo per impostare l’APN è il seguente:.

è possibile inserire la scheda SIM che deve essere inserita nel GPS del telefono cellulare per trovare l’APN corretto.

Il modo per farlo è il seguente:

Percorso di ricerca APN per i telefoni Android: Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili > Nomi dei punti di accesso.

Percorso di ricerca dell’APN per i telefoni Apple: Impostazioni > Dati cellulare > Opzioni > Rete dati cellulare.

Dopo aver trovato l’APN, impostatelo come segue.

Quindi è necessario inviare il seguente SMS al GPS con il proprio telefono cellulare

begin123456

gprs123456

apn123456 APN (supponendo che la scheda SIM sia iliad, quindi:apn123456 iliad it).

Si noti che dopo il numero 6 c’è uno spazio.

Posizionamento in tempo reale: il localizzatore GPS per auto TK905 adotta la tecnologia GPS e il metodo di posizionamento LBS più avanzati. È un localizzatore 4G basato sulla rete 4G LTE esistente e satelliti GPS. Il localizzatore GPS per auto può essere tracciato tramite SMS, app mobile e rete. Il software individua e monitora in remoto qualsiasi obiettivo gratuitamente per tutta la vita.

Funzione antifurto : 1 allarme di vibrazione, il dispositivo inizierà a inviare un allarme SMS dopo che si ferma, 2 recinzione elettronica: quando il dispositivo lascia la zona, invierà un messaggio di testo al numero autorizzato. 3 Visualizzazione dei record storici: traccia il percorso storico del dispositivo per un massimo di 6 mesi tramite la piattaforma Web e l’APP.

Multifunzione : modalità di sospensione: il dispositivo entra automaticamente in modalità di sospensione quando è inattivo per più di 5 minuti. L’APP verrà visualizzata offline e, quando il dispositivo viene spostato di nuovo, si connetterà automaticamente. Gestione multi-account: accedi con un nome account per visualizzare la posizione di più dispositivi contemporaneamente

Magnete forte e facile da installare: 5 magneti integrati, magnete super forte, il localizzatore GPS per auto può essere installato molto facilmente e saldamente in auto, camion e qualsiasi obiettivo con interfaccia in metallo.

Standby prolungato: il tracker GPS del veicolo ha una batteria agli ioni di litio incorporata da 3,7 V 5000 mAh, che può essere in standby fino a 40 giorni.