4AIM SICAV chiude 2022 in perdita per -4,7 milioni euro

– Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha chiuso il bilancio 2022 con un risultato netto negativo pari a -4,7 milioni di euro, che evidenzia un miglioramento nel quarto trimestre, quando è stato realizzato un risultato positivo do 1,3 milioni a fronte del risultato netto negativo di oltre 6 milioni archiviato al 30 settembre 2022. Un risultato che beneficia, da un lato, degli utili da vendite per circa 1,1 milioni di euro sulle azioni Finlogic oggetto di OPA e, dall’altro, del miglioramento, seppur lieve, del mercato EGM..

Il risultato della gestione Investimenti è negativo per quasi 2,4 milioni di euro, di cui -2,8 milioni di euro imputabili al Comparto 1 MTF e 464mila euro al Comparto 2 Crowdfunding. Questo incorpora dividendi/interessi su titoli non quotati per quasi 2,4 milioni di euro interamente imputabili al Comparto 1 MTF, minusvalenze latenti su titoli non quotati -3,2 milioni di euro imputabili interamente al Comparto 1 MTF, minusvalenze latenti su titoli in portafoglio -2,4 milioni imputabili per -2,9 milioni al Comparto 1 MTF e per Euro 459mia al Comparto 2 Crowdfunding, perdite da realizzo -90 mila euro imputabili interamente al Comparto 1 MTF e dividendi/interessi per 154 mila euro imputabili per 149mila al Comparto 1 MTF e per 5.071 euro al Comparto 2 Crowdfunding.

I valori NAV al 31 dicembre 2022 del Comparto 1 MTF e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, ad 394,8 euro 0e 468,5 euro per azione.

Per l’area advisory sono stati registrati nel corso dell’esercizio Ricavi per 310mila euro relativi a due operazioni di consulenza finalizzate alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, di cui una relativa alla Società “Bellini” chiusa a giugno 2022. Per quanto concerne l’altra operazione, che si concluderà entro il primo semestre 2023, è prevista una Success Fee minima, pari a circa 300mila euro.

Il 29 dicembre 2022, la partecipata del Comparto 2 Crowdfunding, Dotstay si è quotata sull’Euronext Growth Milan, segmento Professionale. Il Comparto 2 di 4AIM SICAF ha investito 122mila euro in Dotstay attraverso una campagna di crowdfunding sul portale Opstart conclusasi il 31 marzo 2022, ,mentre il Comparto 1 di 4AIM SICAF, in sede di IPO, ha investito 248.820 euro.

“L’andamento dei mercati finanziari del 2022 è stato condizionato negativamente da una serie di variabili di carattere geopolitico e macro e microeconomico; l’indice FTSE Italia Growth ha registrato una performance negativa di circa il 20%, incidendo negativamente sui risultati dell’esercizio”, ha dichiarato Giovanni Natali, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4AIM SICAF, segnalando che “i primi mesi del 2023 sembrano però confermare un oultook sul mercato EGM improntato ad un cauto ottimismo“.

“Siamo molto soddisfatti della prosecuzione dell’attività di advisory e della prima quotazione di una società partecipata dal Comparto 2 – continua Giovanni Natali – va sottolineato che il NAV per azione sia del Comparto 1 che del Comparto 2 sono significativamente a premio rispetto agli attuali corsi di Borsa” .

Sul mercato Euronext Growth Milan, 4AIM SICAF è posizionata al secondo posto come numero di società partecipate in base all’Osservatrio stilato da IRTOP Consulting a luglio 2022.