49enne Ai Domiciliari Ferito: Colpito Anche Lo Zio

La sera di domenica 6 ottobre a Foggia, un uomo di 49 anni è stato vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto nel Rione Candelaro, precisamente in piazza Caldarazzo, davanti all’abitazione dove l’uomo si trova agli arresti domiciliari. Insieme a lui c’era un parente, un uomo di 69 anni, che è stato anch’esso ferito durante l’attacco. Entrambi i feriti non sono in pericolo di vita, ma hanno subito ferite agli arti inferiori secondo i primi riscontri.

Gli spari, che hanno provocato immediata preoccupazione tra i residenti, hanno portato all’intervento tempestivo dei carabinieri, i quali hanno avviato un’indagine per capire la dinamica dell’agguato e identificare i responsabili. Anche un’ambulanza del 118 è stata chiamata per soccorrere i feriti. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo gli eventi, ipotizzando che l’attacco sia avvenuto sulla soglia dell’abitazione della vittima principale.

La situazione di sicurezza a Foggia appare complessa. Recenti dati pubblicati da Il Sole 24 Ore collocano la città al 23° posto nella classifica nazionale riguardo al tasso di criminalità, rendendola la città più problematica in Puglia. Foggia ha registrato un alto numero di reati gravi, inclusi omicidi e tentati omicidi, occupando posizioni allarmanti anche per omicidi colposi e preterintenzionali. Inoltre, risulta preoccupante il decimo posto per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Nonostante la gravità della situazione, gli investigatori non hanno ancora delineato un quadro chiaro riguardo le motivazioni del agguato né l’identità degli aggressori. Gli eventi evidenziano una preoccupante tendenza alla violenza nella città, sollevando interrogativi sulla sicurezza pubblica e sull’efficacia delle misure adottate per contrastare il crimine.

In sintesi, l’agguato a Foggia rappresenta non solo un episodio di violenza personale ma si inserisce in un contesto di crescente insicurezza che affligge la città, richiedendo un’attenzione urgente da parte delle autorità competenti per ripristinare la calma e la sicurezza tra i cittadini.