Ecco la cronistoria dall’open day delle vaccinazioni junior con il vaccino a mRna di Pfizer, quelle dedicate ad adolescenti dai 12 ai16 anni. Sabato e domenica, nei 43 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione Lazio, c’è stato il primo, prenotazioni online come al solito. Inizio previsto per le 8, ma già dal mattino presto le prime famiglie emozionate erano già in sala d’attesa. Ne spettavamo 480 di ragazze e ragazzi, nei nostri ambulatori, quelli del Bambino Gesù di San Paolo, io e i miei cinque colleghi pediatri e vaccinatori: soltanto in dieci hanno mancato l’appuntamento, gli altri 470 sono arrivati, puntualissimi.

E sereni, pochi dubbi e tanta voglia di tornare a una vita fatta di vacanze, uscite con gli amici, mattine al mare, pomeriggi insieme senza il timore di doversi contare per evitare assembramenti. “Per tornare alla normalità”, “Per tornare ad abbracciarci”, “Si ricomincia a vivere” o semplicemente “DAJE”: sono queste alcune delle frasi che i nostri alescenti ci hanno lasciato sul cartellone che avevamo preparato per sollecitarli a esprimere le loro emozioni, o dubbi e preoccupazioni.

Tanti sono arrivati con mamma e papà. “Lo faccio per mio nonno”, dice Marco, volto e voce da bambino, ma con una maturità superiore ai suoi 13 anni appena compiuti, quando aggiunge: “Festeggerò cosi il suo ottantesimo compleanno che avrebbe dovuto celebrare lunedì, se il Covid non glielo avesse impedito”. E poi c’è Giovanna, 14 anni, che ha convinto la mamma, ancora un po’ titubante, ad accompagnarla al Centro Vaccinale perché “la paura di ammalarsi è superiore a quella dell’ago”. “Voglio uscire con i miei amici, voglio andare in discoteca”, ammette Francesco, impaziente di riprendere in mano la sua vita e recuperare quelli che definisce “mesi persi”.

Mesi di lockdown, difficili per tutti, ma anche e soprattutto per gli adolescenti. Con la pandemia si sono amplificati i casi di disagi e fragilità tra i giovanissimi, con un aumento dei casi di suicidi, autolesionismo, crisi d’ansia, depressione. Tra loro c’è Veronica, lo sguardo spento, mentre entra nella stanza vaccinale con il papà. Una tredicenne in un corpo da bambina, che sembra ancora più piccola della sua età per l’estrema magrezza. Veronica è infatti una delle tante vittime della pandemia parallela al virus, colpita come tante coetanee da un disturbo del comportamento alimentare, più precisamente da anoressia nervosa. “Questo maledetto virus ci ha già fatto troppo male”, afferma il padre mentre vacciniamo Veronica, “speriamo di sconfiggerlo una volta per tutte”.

Grande adesione ed entusiasmo, pochi i dubbi e le esitazioni. Mi aspettavo più domande, anche alla luce del cambiamento sulla strategia vaccinale indicato dal Governo o dalla presa di posizione di altri Paesi. E invece i ragazzi sono entrati determinati. La domanda ricorrente che mi hanno posto è stata: “Confermata la seconda dose tra tre settimane?” Per poi salutarmi dicendo: “Sono contenta di averlo fatto”, “Finalmente vaccinato”, “Grazie”. E rivolgendosi ai coetanei hanno lasciato una dedica su un pannello: “Non abbiate paura”, “non fa male”, “vaccinatevi e non fate storie”. In questo weekend gli adolescenti hanno mostrato determinazione, senso di responsabilità e soprattutto tanta voglia di riprendersi in mano la propria vita. Complimenti ragazzi!