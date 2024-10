45enne ucciso a Milano: il marito 78enne dell’amante lo ferisce a colpi di arma da fuoco

Un tragico omicidio è avvenuto a Garbagnate Milanese, nell’hinterland milanese, nella notte tra venerdì e sabato 26 ottobre. Un uomo di 45 anni, di origine albanese, è stato ucciso a colpi di pistola da un 78enne, marito della sua amante. L’episodio è il culmine di una lite violenta scoppiata per motivi legati a una relazione clandestina.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 3 del mattino nell’appartamento del presunto colpevole, situato in via Varese. Il 45enne si trovava a casa del suo rivale in amore e, secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe iniziata per una lite fisica. L’anziano ha poi estratto una pistola Beretta calibro 22, regolarmente detenuta, ma non autorizzata per l’abitazione. Dopo aver sparato due colpi, la lite è proseguita anche nelle scale del palazzo, dove il 45enne è stato colpito mortalmente al petto.

La situazione da cui è scaturita la violenza è legata a una relazione extraconiugale fra il 45enne e la moglie del 78enne. Durante la serata dell’omicidio, i tre si trovavano insieme nell’appartamento, e si ipotizza che la lite possa essere iniziata a causa di un’aggressione verbale e fisica che la donna avrebbe subito dal suo connazionale, alla presenza del loro figlio minorenne. Successivamente, l’anziano ha reagito con l’aggressione armata contro l’amante della moglie.

All’arrivo dei soccorsi, il 45enne era già morto; il 78enne è stato arrestato dai carabinieri e portato al carcere di San Vittore, dove è accusato di omicidio volontario. L’uomo, incensurato, non aveva precedenti penali, a differenza della vittima, che risultava avere precedenti per reati legati alla droga e al patrimonio. L’arma utilizzata nel delitto è stata sequestrata, e sono in corso ulteriori indagini e perizie per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto tragico.