45 ricette golosissime, originali e irresistibili

Il cioccolato, la materia prima per eccellenza dei laboratori di grandi mastri pasticceri quali Ernst Knam, è un vero e proprio jolly della cucina. Versatile, ma deciso nel sapore; delicato, ma allo stesso tempo d’effetto; plasmabile in molteplici consistenze.

La storia del cioccolato risale al XVII secolo, quando la polvere di cacao iniziò ad essere aggiunta agli impasti. Nel 1828 in Olanda fu progettato un macchinario che consentiva di estrarre i grassi dal cacao, creando il burro di cacao da un lato e il “rock cacao”, ossia la polvere sgrassata, venduta in panetti o in polvere. Questo processo trasformò il cacao da bene di lusso, estremamente costoso, a bene di consumo più diffuso. Fino al 1900 il cacao veniva consumato sostanzialmente come forma di bevanda, fredda o calda, ed era presente nelle torte soltanto come farcitura o come glassa. L’aggiunta di cacao nell’impasto stesso delle torte risale agli inizi dello scorso secolo, a partire dagli Stati Uniti.

Da quel momento in cucina è stato impiegato per torte e dolci al cucchiaio, per arricchire le creme, per creare splendide ganache, ma anche per fantastici decori di glassa. Con il cioccolato è possibile preparare qualsiasi tipo di dolce da gustare in ogni momento della giornata: basti pensare al ciambellone al cioccolato per una colazione nutriente, alla torta caprese e alla torta tenerina, perfette per la merenda, o alla crostata pere e cioccolato, un elegante e raffinato dessert di fine pasto.

Se ti piacciono i dolci al cioccolato dai un’occhiata alla nostra selezione: troverai tantissime idee per prepararli con ingredienti semplici e genuini, ma anche preparazioni più sfiziose e originali a base di cioccolato fondente (per i veri intenditori) e cioccolato bianco (per chi proprio non può fare a meno della dolcezza).

Dolci al cioccolato, 45 ricette classiche e non per tutti i gusti

1. Torta al cioccolato: la ricetta del dolce soffice e goloso La torta al cioccolato è un dolce semplice e goloso, un grande classico della pasticceria italiana a cui nessuno può resistere. L'impasto, realizzato con uova, zucchero, panna fresca e farina, viene arricchito dal cacao amaro in polvere e dal cioccolato fondente, fuso e a pezzetti. Il risultato finale è una delizia dall'aroma intenso e dalla consistenza soffice, umida e scioglievole, ideale per allietare la colazione, inzuppata in una tazza di latte caldo, o l'ora della merenda, insieme a un buon tè. Se, invece, volete realizzare un dessert più scenografico, vi basterà tagliarla a metà e farcirla con una crema, una ganache o una confettura di frutti di bosco: in ogni caso il successo è assicurato. Scoprite come realizzarla seguendo passo passo la nostra ricetta oppure date un'occhiata alle tantissime versioni della torta al cioccolato per gustarla al meglio ogni volta.

2. Plumcake al cioccolato: la ricetta facile e veloce della variante con cioccolato fondente Il plumcake al cioccolato è un dolce da credenza alto, soffice e irresistibile nella sua semplicità, di quelli che sanno di buono e mettono d'accordo tutti. Proprio come il classico plumcake, di cui è una golosa variante, è perfetto insieme a latte, te o caffè per la colazione o la merenda di tutta la famiglia e piace tanto anche ai bambini. L'aggiunta di cioccolato fondente all'impasto di farina, uova, zucchero, latte, burro e lievito in polvere lo rende infatti umido e scioglievole all'interno, in una parola squisito.

3. Plumcake pere e cioccolato: la ricetta del dolce autunnale soffice e goloso Il plumcake pere e cioccolato è un dolce autunnale soffice, umido al morso e super goloso. Perfetto per le colazioni e le merende di grandi e piccini, da accompagnare a una tazza di latte o tè caldo, vede protagonista uno dei sodalizi più riusciti in pasticceria: quello delle pere abbinate al cioccolato. Il gusto deciso e intenso del cacao amaro in polvere contrasta piacevolmente con la polpa zuccherina e cedevole di questo frutto, per un risultato finale vincente e irresistibile. Una volta sfornato, puoi cospargerlo con un po' di zucchero a velo oppure accompagnarlo con una pallina di gelato alla vaniglia o un cucchiaio di crema inglese: in questo modo potrai servirlo anche come delizioso fine pasto.

4. Ciambella al cioccolato: la ricetta facile per prepararla soffice e golosa La ciambella al cioccolato è un dolce da credenza senza burro, variante facile e veloce del celebre ciambellone della nonna. Morbido e profumato, è perfetto per le colazioni e le merende di grandi e piccini, magari inzuppato in un bicchiere di latte o accompagnato da una tazza di infuso. Si prepara con ingredienti di semplice reperibilità, spesso già presenti in casa: farina, zucchero, olio di semi, latte, uova, lievito in polvere, estratto di vaniglia e cacao amaro, che conferisce un sapore e un aroma irresistibili.

5. Rotolo al cioccolato: la ricetta del dessert soffice e goloso Il rotolo al cioccolato è un dolce soffice e goloso, una variante del classico rotolo alla crema di nocciole. Si tratta di una morbida pasta biscotto al cacao farcita con una voluttuosa crema di mascarpone, vaniglia e panna montata, glassata in superficie con una colata di cioccolato fondente fuso e infine guarnita con codette di cioccolato.

6. Tortino al cioccolato dal cuore morbido e caldo: la ricetta del dolce goloso Il tortino al cioccolato dal cuore morbido e caldo è un dolce monoporzione molto scenografico che nasconde un irresistibile cuore cremoso e caldo di cioccolato fondente. La particolarità di questo dessert sta proprio nella sua consistenza: un tortino soffice e spugnoso che però, affondando il cucchiaino, rivela un interno cremoso e goloso. Facile e veloce da preparare, il segreto della riuscita impeccabile sta nella cottura breve e ad alta temperatura.

7. Tortini al cioccolato bianco: la ricetta dei dolcetti dal cuore morbido I tortini al cioccolato bianco sono dei golosi scrigni con un cuore fondente al cioccolato bianco, perfetti per una cena speciale. Morbidi e facilissimi e da realizzare, sono una variante dei classici tortini al cioccolato fondente e vengono guarniti con una salsa ai lamponi che li rende ancora più golosi. Un dolce al cucchiaio pronto da infornare in appena una decina di minuti, che conquisterà i vostri commensali.

8. Torta tenerina: la ricetta del dolce ferrarese dal cuore fondente La torta tenerina è un dolce tipico della città di Ferrara, una torta al cioccolato così chiamata per la consistenza scioglievole e il cuore tenero e fondente. La crosticina superiore croccante si crepa in cottura come una meringa, ed è la sua caratteristica più amata. Si tratta di una torta senza lievito, realizzata con pochissimi ingredienti, che ha la particolarità di rimanere bassa e morbida all'interno: è soprannominata dai ferraresi anche tacolenta che, in dialetto, significa "appiccicosa" per l'umidità interna dell'impasto.

11. Crostata morbida al cioccolato: la ricetta del dessert facile e goloso La crostata morbida al cioccolato è un dessert goloso e scioglievole in bocca, perfetto per allietare gli ospiti al termine di un pranzo di festa o gustare a merenda con i più piccoli di casa che ne andranno ghiotti. Si tratta di una variante della classica crostata di pasta frolla, preparata con una base morbida alla vaniglia e al cioccolato, pronta in pochissimi minuti con il solo ausilio di una ciotola, un paio di fruste elettriche e un apposito stampo furbo, con fondo leggermente rialzato e interno scanalato: questo regalerà una torta dai bordi ben definiti, ideale da riempire al centro con le creme più svariate.

12. Torta caprese: la ricetta del classico dolce campano La torta caprese, così come lascia intendere il nome, è un dolce tipico dell'isola di Capri a base di cioccolato fondente e mandorle. Si tratta di uno dei capisaldi della pasticceria partenopea, conosciuto e molto amato in tutta la penisola per la sua irresistibile golosità. Ciò che la rende unica e immediatamente riconoscibile è l'intenso sapore di mandorle, unito a una consistenza interna umida e scioglievole.

14. Salame di cioccolato: la ricetta originale del dolce semplice e goloso Il salame di cioccolato è tra i dolci senza cottura più facili e veloci da preparare, un classico della cucina casalinga molto amato a base di biscotti secchi e cioccolato fondente. Si tratta di un dolce semplice e scenografico perfetto da servire come dessert di fine pasto la domenica o da realizzare per Natale, Pasqua e occasioni speciali, ideale anche per arricchire buffet di feste e compleanni.

15. Salame di cioccolato bianco: la ricetta facile della variante golosa Il salame di cioccolato bianco è un dolce senza cottura goloso e irresistibile. Variante bianca della versione al cacao, si prepara in un battibaleno con pochissimi ingredienti: basterà amalgamare in una ciotola il burro, sciolto a bagnomaria, con il cioccolato bianco fuso, lo zucchero e i pistacchi interi, e conferire poi al composto ottenuto, con l'aiuto della carta forno, la caratteristica forma a cilindro.

17. Brownies: la ricetta originale americana per farli velocemente I brownies sono dei dolcetti tipici della tradizione americana, dei golosissimi quadrotti al cioccolato ricavati da un'unica torta bassa e rettangolare. L'interno umido, scioglievole al morso e arricchito dalle nocciole, è in perfetto contrasto con la crosticina esterna dall'effetto craquelé, delicatamente friabile: morbidi e irresistibili, sono ideali da gustare a colazione, insieme a una tazza di caffellatte, o per merenda pomeridiana adatta a tutta la famiglia.

19. Soufflé al cioccolato: la ricetta del dolce soffice e goloso Il soufflé al cioccolato è un dessert monoporzione alto, morbido e gonfio, che si serve appena sfornato direttamente nel pirottino in ceramica in cui viene cotto. Si realizza con pochissimi ingredienti: cioccolato fondente, uova, zucchero a velo, latte e maizena. Questi, dosati nelle giuste proporzioni e seguendo una precisa sequenza, fanno del soufflé il dolce perfetto per concludere con golosità un pranzo in famiglia o una cena tra amici.

20. Torta gianduia: la ricetta del dolce tipico piemontese cremoso e senza glutine La torta gianduia è un dolce tipico della cucina piemontese, una torta golosa e semplice da realizzare, ideale per gli amanti del cioccolato e della nocciola. Si prepara senza farina e senza lievito, ed è quindi adatta a tutti coloro che soffrono di intolleranza al glutine. Grazie al suo morbido cuore fatto con un pan di Spagna al cioccolato, alla delicata glassa posta in cima e alla croccantezza delle nocciole risulterà un dessert non solo scenografico, ma davvero irresistibile. Servitela per un fine pasto domenicale o per un'occasione speciale. Ecco come realizzarla alla perfezione.

21. Torta moderna: la ricetta del dessert raffinato e super goloso La torta moderna è un dolce elegante e dal gusto contemporaneo, che lascerà tutti di stucco. Si compone di strati di pan di Spagna, mousse al cioccolato, gelée ai lamponi e glassa croccante, per un risultato finale dalle consistenze differenti e irresistibili. Decorazioni, forme minimal e abbinamenti insoliti sono spesso le caratteristiche di questi dessert creativi e raffinati. Fresca e molto golosa, la torta moderna è ideale per una festa di compleanno, una ricorrenza o un'occasione importante. Richiede attenzione e tempo a disposizione, ma il sapore di questa delizia ripagherà di tutti gli sforzi compiuti. Scoprite come prepararla seguendo passo passo la nostra ricetta.

22. Torta sette veli: la ricetta della torta sontuosa con 7 strati golosi La torta sette veli è un dolce sontuoso e goloso, preparato, come dice il nome stesso, con 7 strati diversi. Un dessert elegante e godurioso, ideale per un'occasione speciale o una festa di compleanno, inventato da 3 pasticcieri italiani e composto da una base croccante, un pan di Spagna al cacao e tre diverse creme a base di panna montata, cioccolato e nocciole. La torta sette veli richiede diverse fasi di preparazione che non devono, però, intimorire: basterà, infatti, eseguire ogni preparazione singolarmente per poi assemblare la torta.

23. Torta Lindt: la ricetta del dolce irresistibile al cioccolato La torta Lindt è un dolce semplice e super goloso, nato grazie alla condivisione di ricette sui social. Questa torta prende il nome dall'omonima azienda produttrice di cioccolato e proprio questo ingrediente è il protagonista assoluto sia dell'impasto sia della ganache di copertura. Si compone, infatti, di una base di crostata morbida al fondente, da confezionare con l'ausilio dell'apposito stampo furbo scanalato, e una crema realizzata con cioccolato finissimo al latte e panna fresca.

24. Budino al cioccolato: la ricetta del classico dessert al cucchiaio facile e goloso Il budino al cioccolato è un grande classico della pasticceria nostrana. Un dolce al cucchiaio voluttuoso e irresistibile, perfetto per la merenda dei più piccoli o come goloso dessert di fine pasto. Per prepararlo occorrono pochi e semplici ingredienti e una manciata di minuti. Basterà far addensare sul fuoco il latte aromatizzato alla vaniglia con il burro, lo zucchero, la farina, il cacao amaro in polvere e l'amido. Alla crema ottenuta verranno poi incorporati a fiamma spenta il cioccolato fondente e quello al latte tritati, fino a ottenere un composto l

25. Torta ai tre cioccolati: la ricetta facile del dolce goloso e scenografico La torta ai tre cioccolati è un dessert godurioso e d’effetto. Ideale per festeggiare un compleanno o un’occasione speciale, o da portare in tavola per deliziare gli ospiti al termine di un pasto, si compone di una base di pasta biscotto al cacao, morbida e dalla consistenza simile a quella di un pan di Spagna, e da tre strati soffici e spumosi di mousse al cioccolato bianco, al latte e fondente. Leggi tutta la ricetta

26. Torta al cioccolato bianco: la ricetta del dolce soffice e goloso La torta al cioccolato bianco è un dolce da credenza soffice e delizioso, ideale per la colazione e la merenda di grandi e piccini, accompagnato da una tazza di spremuta d’arancia o di tisana fumante. Compatta, ma dal cuore leggermente umido, può anche essere farcita con le creme più disparate e servita come dessert di fine pasto, insieme a un caffè espresso o un bicchierino di limoncello, per la gioia di tutti i tuoi ospiti. Leggi tutta la ricetta

27. Cioccolata calda: la ricetta della bevanda invernale irresistibilmente golosa La cioccolata calda è il comfort food per eccellenza della stagione fredda. Densa al punto giusto, cremosa, profumata, insomma, in una parola, semplicemente squisita, è la regina indiscussa delle bevande invernali. Una coccola calda, amata dai più grandi e bramata dai piccoli di casa, perfetta da sorseggiare a colazione, sormontata da un ciuffo di panna montata, per il più classico degli abbinamenti, o da gustare a merenda insieme a soffici marshmallow, cialde croccanti e biscottini sbriciolati. Leggi tutta la ricetta

28. Fonduta al cioccolato: la ricetta del dessert facile e goloso La fonduta al cioccolato è un dessert facile, ma di grande effetto, ideale per sorprendere la tua dolce metà in occasione del San Valentino, date le proprietà afrodisiache del cacao, o da servire ai tuo ospiti al termine di una cena speciale. Una preparazione pronta in pochi minuti: si riduce il cioccolato in scaglie, si aggiunge la panna fresca calda, si trasferisce il composto a bagnomaria e poi si lascia fondere il tutto, mescolando di tanto in tanto, finché non diventa cremoso e vellutato. La fonduta viene poi mantenuta calda e morbida grazie all’apposito fornelletto incluso nel set per fonduta, indispensabile per una riuscita perfetta della ricetta. Leggi tutta la ricetta

29. Crema chantilly al cioccolato: la ricetta semplice e veloce La crema chantilly al cioccolato è la variante ancora più golosa della classica crema chantilly preparata con panna montata, zucchero a velo e vaniglia. Perfetta per farcire torte, pan di Spagna e biscotti, o da utilizzare come frosting per decorare i cupcake, può essere servita anche come irresistibile dolce al cucchiaio, magari guarnita con frutti di bosco freschi e della frutta secca in granella. Leggi tutta la ricetta

30. Mousse al cioccolato bianco: la ricetta del dolce al cucchiaio fresco e delicato La mousse al cioccolato bianco è un dolce al cucchiaio fresco e goloso. Variante della classica mousse fondente si prepara con soli 2 ingredienti e senza aggiunta di uova o gelatina: basterà far sciogliere il cioccolato tritato in un po’ di panna fresca, precedentemente scaldata sul fuoco, lavorare il composto ottenuto, freddo di frigo, con le fruste elettriche, e incorporare poi delicatamente la panna montata, con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il tutto: il risultato sarà una mousse spumosa e vellutata, perfetta da servire in eleganti coppe individuali come raffinato dessert di fine pasto, o da gustare a colazione con meringhe sbriciolate e lingue di gatto. Leggi tutta la ricetta

31. Profiteroles al cioccolato: la ricetta originale francese per fare i profiteroles I profiteroles sono un dessert al cucchiaio tipico della pasticceria francese, ma di origine italiana. Vengono preparati con bignè di pasta choux farciti con una golosa crema chantilly e poi glassati con una copertura morbida e lucida al cioccolato. Disposti a piramide e guarniti con ciuffetti di panna montata, sono perfetti per concludere in dolcezza una cena di festa, una ricorrenza o un’occasione speciale. Scenografici e super golosi, conquisteranno i vostri ospiti. Leggi tutta la ricetta

33. Tartufi al cioccolato: la ricetta delle morbide praline fondenti I tartufi al cioccolato sono dei pasticcini morbidi e golosi realizzati con una ganache al cioccolato e ricoperti da cocco grattugiato, cacao amaro e granella di pistacchi e di nocciole. Dalla consistenza scioglievole, sono perfetti come idea regalo per le festività natalizie, da offrire agli ospiti a conclusione del pasto insieme a un buon caffè o da gustare in qualunque momento ci si voglia concedere una coccola dolce. Leggi tutta la ricetta

35. Torrone dei morti: la ricetta del dolce napoletano con cioccolato e nocciole Il torrone dei morti è un dolce tipico della pasticceria napoletana, preparato in occasione della festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. Si tratta di un torrone morbido al cioccolato, arricchito con tante nocciole e coperto da un guscio croccante al fondente. Dal cuore morbido e scioglievole, a base di cioccolato bianco, crema spalmabile alle nocciole e nocciole intere, è un’esplosione di gusto a ogni morso, a cui è impossibile resistere. Ottimo come dessert di fine pasto, accompagnato a un buon espresso, o come golosa merenda pomeridiana, può essere regalato ad amici e parenti come gradito cadeau. Leggi tutta la ricetta

36. Torrone al cioccolato bianco e riso soffiato: la ricetta golosa e facile da preparare Il torrone al cioccolato bianco e riso soffiato è un dolce semplice e molto goloso preparato con tre soli ingredienti: cioccolato bianco, crema spalmabile alle nocciole e riso soffiato. Veloce da realizzare e alla portata di tutti, vi basterà sciogliere a bagnomaria il cioccolato, quindi unire crema alle nocciole e cereali soffiati e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo; si versa tutto in uno stampo da plumcake e poi si lascia riposare per alcune ore in freezer. Leggi tutta la ricetta

38. Biscotti crepati: la ricetta dei dolcetti morbidi facili da preparare I biscotti crepati sono dei biscottini morbidi davvero deliziosi: prepararli è facilissimo e potrai gustarli a colazione o per la merenda, accompagnati da una tazza di tè caldo o di caffè. Il nome “crepati” fa riferimento al modo in cui lo zucchero a velo forma delle crepe nei biscotti mentre si cuociono in forno, mostrandone l’interno: il risultato è di biscotti morbidi dentro e fragranti fuori, ma che non si sbriciolano come i normali biscotti. Nella nostra ricetta abbiamo aggiunto del cacao in polvere, realizzando così dei deliziosi biscotti crepati al cioccolato o chocolate crinkles cookies, ma puoi aromatizzarli come più ti piace. Ecco i passaggi per realizzarli alla perfezione. Leggi tutta la ricetta

39. Biscotti cioccolato e avocado: la ricetta dei dolcetti morbidi e golosi senza burro I biscotti cioccolato e avocado sono dei dolcetti veloci e molto golosi, perfetti per la colazione e la merenda di tutta la famiglia. Alternativa ai classici frollini al cioccolato, vedono come ingrediente protagonista l’avocado: un frutto tropicale ricco di proprietà benefiche e grassi buoni che, grazie alla sua peculiare consistenza, ben si presta in cucina a essere utilizzato in sostituzione del tradizionale burro di origine animale o dell’olio extravergine di oliva. Leggi tutta la ricetta

41. Cuoricini al cioccolato e lamponi: la ricetta del dessert monoporzione elegante e raffinato I cuoricini al cioccolato e lamponi sono un dessert monoporzione raffinato e sorprendente, perfetto da portare in tavola per un’occasione speciale o per concludere in modo goloso la cena di San Valentino. Due strati di croccante pralinato fondente a base di nocciole tostate, wafer sbriciolati e gianduia, e uno di fragrante dacquoise al cacao, vengono qui intervallati da ciuffetti di voluttuosa crema al burro al cioccolato e lamponi freschi: per un dolce dalle diverse consistenze, scioglievole in bocca e dall’effetto crunchy garantito, che lascerà gli ospiti letteralmente a bocca aperta. Leggi tutta la ricetta