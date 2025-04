+45% in un anno: La tavola si arricchisce, il portafoglio si svuota

Le uova e i dolci di Pasqua possono far aumentare di peso, ma i dati delle Camere di Commercio mostrano che incidono sul portafoglio. Secondo l’analisi di Bmti, i prezzi degli alimenti tipici di Pasqua sono in aumento, con i costi delle uova che nella settimana prima di Pasqua aumentano del 45% rispetto al 2024. Altri rialzi significativi riguardano il burro, con un incremento fino al 40%, e la crema di latte, il cui prezzo aumenta del 28%. Le quotazioni all’ingrosso delle materie prime utilizzate per i dolci tradizionali stanno crescendo a causa di una maggiore richiesta. L’aumento del cacao e la crisi del burro hanno contribuito a far lievitare i costi dei dolci tipici. Queste informazioni provengono da un’indagine di Codacons sulle marche più vendute nella grande distribuzione.

Un’eccezione nel contesto degli aumenti è il prezzo degli agnelli, che presenta una lieve flessione dello 0,7% nonostante l’aumento della domanda. Al contrario, il coniglio ha visto un aumento del 15% a causa di un’offerta limitata e di una domanda più sostenuta. Gli incrementi maggiori riguardano le uova, che arrivano a 2,28 euro/kg per quelle da allevamento a terra, taglia L, per la poca disponibilità e la forte domanda proveniente dall’industria di trasformazione. Anche per la farina a grano tenero, dopo un periodo di stabilità, si rilevano rincari a partire da metà marzo, con un aumento dell’11% rispetto all’anno scorso.