44 Gatti in scena in Italia

Uno show per tutte le età, che unisce l’allegria del grande intrattenimento con il desiderio di lasciare un segno nel cuore di chi guarda. Il musical trae origine dalla fortunata serie tv di animazione 44 Gatti e vedrà sul palco i protagonisti di questa straordinaria band: LAMPO, MILADY, PILOU e POLPETTA.

Preparatevi a vivere un’esperienza unica, fatta di divertimento travolgente, emozioni vere e messaggi profondi che parlano al cuore di tutti. Sul palco prenderanno vita storie e personaggi capaci di farci sognare, ma anche di farci riflettere. Perché oltre alle luci, alla musica e all’energia contagiosa, questo spettacolo vuole lanciare un messaggio chiaro e potente: Credi in te stesso, perché dentro ognuno di noi c’è qualcosa di speciale. Sii te stesso, perché ogni differenza è un valore. Accogli gli altri, perché l’inclusione rende il mondo un posto migliore.

Per informazioni complete e prevendita biglietti, è possibile visitare il sito www.teatrodipergine.it.