40 domande per il premier

Oggi, 9 gennaio, si svolgerà la conferenza stampa annuale di Giorgia Meloni alle 11 presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. Alle 18 la presidente del Consiglio presiederà la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sono stati accreditati 160 giornalisti e 82 ospiti istituzionali, tra cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il sottosegretario all’Informazione ed Editoria, Alberto Barachini, e la presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano. Sono state selezionate 40 domande da una lista di 95 richieste per l’incontro con la premier. Per la stampa estera, quattro testate hanno la possibilità di porre domande.

Il caso di Cecilia Sala e le relazioni internazionali con l’Iran sono attesi tra i temi più discussi durante la conferenza. Inoltre, si prevede che la premier chiarisca le indiscrezioni di Bloomberg su presunti colloqui con Space X per servizi di telecomunicazione in Italia. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato che non ci sono accordi approvati con Space X, ma c’è l’interesse di migliorare i sistemi satellitari.

Un altro punto importante riguarda la nomina del successore di Elisabetta Belloni alla guida del Dis, con il prefetto Vittorio Rizzi tra i candidati principali. Sebbene la scelta spetti alla premier, non richiede formalmente l’approvazione del Consiglio dei ministri. Durante il Cdm di oggi, si discuterà anche dell’impugnazione della legge regionale della Campania sul terzo mandato del governatore e alcuni disegni di legge, inclusa la ratifica di un accordo con la Santa Sede riguardante l’assistenza spirituale alle Forze armate.

Nei prossimi giorni, Meloni incontrerà Kaja Kallas, alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri, e potrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sabato, avrà un incontro con il presidente americano Joe Biden a villa Pamphilj, uno degli ultimi eventi prima della conclusione del mandato di Biden. Inoltre, Meloni partirà per Abu Dhabi il 15 e 16 gennaio per partecipare al World Future Energy Summit, come annunciato da Palazzo Chigi.