Nonostante sembri una ventiquattrenne tirata a lucido, la biondissima Christina Aguilera ieri ha soffiato 40 anni. I suoi primi 40 anni.

In tv da quando era una bambina (aveva solo 11 anni quando ha debuttato al Mickey Mouse Club al fianco di Britney Spears e Justin Timberlake), Christina Aguilera nel corso della propria carriera ha fatto musica, film, televisione e moda.

Nel 1999 ha debuttato in radio con Genie In A Bottle ed è esplosa nel 2001 con la collaborazione con Lil’Kim, Mya e Pink sulle note di Lady Marmalade. La svolta discografica l’ha avuta però l’anno successivo quando ha fatto uscire l’album Stripped con i singoli Dirrty, Beautiful e Fighter.

Il 2006 è l’anno di Back to Basics e tutta l’estate ha fatto ballare con Candyman. Quattro anni dopo, in pieno boom Lady Gaga, Christina Aguilera è tornata su iTunes con Bionic ed al cinema con Burlesque al fianco di Cher. Dall’anno successivo (e per sei edizioni a seguire) la cantante si è seduta sulla poltrona girevole di The Voice, vincendo però una sola volta.

Archiviata l’era Lotus del 2012 (che non ha avuto un grande successo), Christina Aguilera è tornata con una nuova veste nel 2018 con Liberation.

40 anni e non sentirli.

Buon compleanno, Xtina!

Christina Aguilera, i suoi singoli più belli: