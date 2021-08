4 Ristoranti di Alessandro Borghese è ormai un format consolidato e di grande successo e dopo ben 58 puntate spalmate in 7 stagioni la domanda che tutti si sono posti è solo una: “Chi paga il conto finale?”.

La risposta più plausibile sarebbe “la produzione” o al massimo “Alessandro Borghese” o “uno sponsor”, ma così non è.

4 Ristoranti: ecco chi paga il conto

Come ha rivelato a Urban Post uno dei concorrenti della seconda edizione del programma, Ruggeri Mignini, titolare della Croisette di San Benedetto del Tronto, – e ripreso da Cosmopolitan – in realtà a pagare per le cene di 4 Ristoranti sono i ristoratori stessi, i quali non si devono solo preoccupare di cucinare e servire i propri rivali, ma si devono anche accollare le spese relative a ciò che viene ordinato e degustato all’interno del loro locale.

Una spesa in cambio della pubblicità televisiva, anche se spesso alcuni ristoranti – a causa delle votazioni negative – non ottengono una bella vetrina. A loro rischio e pericolo.