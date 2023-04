4 Pack Candele Profumata Grandi,Lavanda Caffè Marshmallow 200g Idee Regalo Donna Decorative, Candele in Vasetto Candela di Soia, Candele Grandi Regalo Fino a 200 Ore Anniversario San Valentino

Descrizione prodotto

CONFEZIONE DA 4 CANDELE PROFUMATE PER LA CASA

Il set regalo di candele profumate contiene lavanda, caffè e marshmallow da falò. Candela profumata per la casa crea un attraente profumo floreale!

Candele profumate adatte per la casa, la camera da letto, il soggiorno, l’ufficio, candele profumate regali per le donne che creano diverse profumazioni fresche di lunga durata!

La candela è sottile ma accogliente, le candele profumate per la casa fanno ristoranti, i bar riempiono diversi profumati, i regali di candele profumate per la festa della mamma non dimenticheranno mai, i regali di candele profumate sono impostati per la festa della mamma, l’anniversario, il giorno di San Valentino, il compleanno, il giorno di Natale, il Ringraziamento!

Benefici delle candele alla lavanda

Dimensioni del prodotto: 2,9 * 3,7 pollici (singolo)

Peso del prodotto: 15,4 once (singolo)

Tempo di combustione: 200 ore

Fragranza naturale.

Le candele alla lavanda non solo emanano un piacevole profumo floreale, ma integrarlo nella tua vita quotidiana e nella routine notturna può aiutarti a rilassarti meglio e ad allontanarti dallo stress.

Nota:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici

2. NON accenderli MAI vicino a qualcosa che possa prendere fuoco

Leggere

Riposo

Colazione

Regalo di festa

Regalo di compleanno

Regalo di anniversario

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7 x 7 x 7 cm; 1.86 Kg

Produttore ‏ : ‎ YINUO LIGHT

ASIN ‏ : ‎ B0BJKX853F

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1

Idee regalo per uomini/donne: le candele profumate sono il regalo ideale per fidanzati, fidanzate, fidanzati, mogli, famiglia, festa della mamma, compleanni, San Valentino, anniversari, matrimoni e qualsiasi regalo di festa unico.

Atmosfera di lunga durata: queste candele profumate sono realizzate con cera di soia naturalmente pura e oli aromatici naturali, stoppini di cotone senza piombo che garantiscono una combustione più pulita e approssimativa di 200 ore.

Candele in cera di soia naturale: la cera di soia al 100% e lo stoppino in fibra naturale garantiscono un processo di combustione pulito e uniforme. Nessun fumo nero. Non contengono sostanze chimiche o additivi dannosi. Queste coppie di candele sono state progettate appositamente per il Natale.

Ampio utilizzo: le candele sono contenute in barattoli di vetro con coperchio per garantire la conservazione delle fragranze e si adattano perfettamente alla decorazione della stanza. Le candele possono essere collocate in giardino, in terrazza, durante un picnic, all’interno o all’esterno.