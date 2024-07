4 mila persone e 3 ore di fila per vedere dal vivo NewMartina (che in realtà si chiama Carmen Fiorito)

Chi bazzica TikTok si è sicuramente imbattuto in NewMartina, il profilo di una ragazza napoletana che si riprende mentre cambia le pellicole trasparenti agli smartphone e li decora con brillantini e cover colorate. Inizialmente mostrava solo il processo di rimozione delle vecchie pellicole e di pulizia degli smartphone, poi ha iniziato a parlare e il suo successo è esploso. Al secolo Carmen Fiorito, la ragazza è conosciuta come NewMartina perché è il nome del negozio in cui lavora di proprietà della famiglia.

Il successo le è esploso fra le mani e fra un’intervista e un’altra ha deciso pure di allargare il proprio impero e di aprire nuovi negozi qua e là per l’Italia. L’ultimo a Palermo, all’interno del centro commerciale Forum, dove è stata accolta come una star.

NewMartina accolta come una star, le parole dei media

Ecco cosa ha scritto Leggo: “NewMartina apre uno store a Palermo e viene accolta da un bagno di folla. Oltre 4mila persone all’inaugurazione del negozio […] è stata accolta come una star: urla e lacrime al suo arrivo, mentre lei salutava e mandava baci ai fan, soprattutto ragazzini tra gli 8 e i 15 anni. La fila per conoscerla si è formata a partire dalle 12,30 del mattino quando l’inaugurazione era in programma per le ore 16. Dopo aver visto il nuovo store, la tiktoker napoletana si è lasciata andare a un lungo pianto“.

A coprire la notizia è stato anche il portale Palermo Today che fra le tante cose ha riportato: “[…] selfie a pioggia, cori da stadio e lacrime, di gioia da un lato (quelli di NewMartina che in realtà si chiama Carmen Fiorito) e dall’altro quelle dei più piccoli follower, sfiniti invece dalla stanchezza e dalla calca. La fila per conoscerla si è formata a partire dalle 12,30 del mattino quando l’inaugurazione era in programma per le ore 16. Un elogio, a questo proposito, agli uomini della sicurezza del centro commerciale che con uno spiegamento di forze straordinario, hanno fatto sì che tutto filasse liscio e nessuno si facesse male“.

Il video dell’inaugurazione

Ovviamente lei fa benissimo a continuare il proprio business e aprire negozi sparsi per lo stivale, la vera domanda è: cosa porta all’idolatria delle persone che vedono una ragazza cambiare cover ai telefoni?