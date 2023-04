4 mesi per salvarlo -VIDEO

Cane intrappolato in una rete, in condizioni precarie e congelato, ci sono voluti 4 mesi perché fosse fuori pericolo – VIDEO.

Quando Kylina Turner ha avvistato Caro per la prima volta, non si è resa conto che il piccolo fagotto di pelo era in realtà un cane. Sembrava un peluche visto che era completamente immobile ma appena si è avvicinata per controllare, le sue orecchie si sono contorte. Ha dovuto affrontare un lungo percorso, ma grazie alla sua salvatrice, oggi Caro è un cane completamente nuovo.

Intrappolato in una rete, il suo cambiamento è impressionante – VIDEO

Kylina Turner stava ispezionando una residenza per lavoro quando si è imbattuta nel cagnolino incastrato in una rete metallica ad Austin, in Texas. Troppo debole per liberarsi da quella trappola, Caro sapeva che Turner era la sua unica speranza, così gli ha teso la zampa. Fin da subito non ha dimostrato paura verso la donna, al contrario, lei era terrorizzata all’idea di toccare quel corpicino scheletrico.

Kylina non voleva fargli del male, così si è tolta il maglione e l’ha avvolto intorno alla sua piccola struttura di 18 chili prima di sollevarlo delicatamente. È rimasta scioccata dalla fiducia del giovane cane. “Mi ha seguito al fianco mentre camminavamo verso la mia auto, dove si è subito addormentato, sentendosi finalmente al sicuro“, ha raccontato. Lo ha portato direttamente dal veterinario e quando è arrivata, il team si è assicurato che fosse stabile.

I veterinari avrebbero finanziato loro le cure per Caro, tuttavia quello stesso giorno Kylina ha aperto un GoFoundMe. Il cucciolo di sei mesi era malnutrito, disidratato, e aveva il peggior caso di rogna che non avessero mai visto. Non sapendo se Caro sarebbe sopravvissuto alle cure mediche, la donna aveva preso l’abitudine di passare a trovarlo, ma il cane riusciva a malapena a muoversi. Piano piano, si è affezionata al cagnolino malato e decise che, una volta che Caro avesse lasciato il veterinario, lo avrebbe preso in affidamento finché non avesse recuperato le forze. Tuttavia le cose non sono andate come previsto.

“Non ci volle molto tempo prima che mi rendessi conto che non sarei stata in grado di rinunciare a Caro“, ha riferito Kylina. Grazie alle cure e all’amore donato, Caro è diventato un cane completamente nuovo. Il suo percorso è durato all’incirca 4 mesi, nei quali è cresciuto di peso e il suo pelo è diventato morbido e soffice. Kylina e Caro, trascorrono felici le loro giornate insieme adesso.