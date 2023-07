4 K HDMI Wireless Display Adattatore WiFi 1080 P Schermo Mobile Mirroring Ricevitore Dongle a TV/Proiettore Ricevitore Supporto Android Mac Windows

Cambia il piccolo schermo a schermo grande in modo veloce

-In una classe: Condividi i tuoi contenuti dei corsi su grande schermo in modalità wireless.

-In hotel: Impostare la TV o la TV box è un po ‘fastidioso? Basta eseguire il mirroring del dispositivo mobile sulla TV o sul proiettore utilizzando questo articolo.

-A casa: puoi rispecchiare il tuo telefono/tablet sulla tua TV, non c’è bisogno di fissare il telefono da solo, guardare la TV insieme e liberare le mani.

-In una sala riunioni: non c’è bisogno di altri cavi, basta collegare questo articolo per eseguire il mirroring del tablet PC sul proiettore in modalità wireless. Adattatore per display wireless HDMI 4K 1080PCambia il piccolo schermo a schermo grande in modo veloce-In una classe: Condividi i tuoi contenuti dei corsi su grande schermo in modalità wireless.-In hotel: Impostare la TV o la TV box è un po ‘fastidioso? Basta eseguire il mirroring del dispositivo mobile sulla TV o sul proiettore utilizzando questo articolo.-A casa: puoi rispecchiare il tuo telefono/tablet sulla tua TV, non c’è bisogno di fissare il telefono da solo, guardare la TV insieme e liberare le mani.-In una sala riunioni: non c’è bisogno di altri cavi, basta collegare questo articolo per eseguire il mirroring del tablet PC sul proiettore in modalità wireless. La confezione include:

1 x adattatore per display wireless.

1 cavo antenna WiFi.

1 x manuale utente



★【Facile da usare】Non sono necessari app o driver. Solo 3 passaggi per godere dei contenuti multimediali su grande schermo, Riconosci il tuo indirizzo IP e abbina automaticamente la tua lingua locale. Nota: non compatibile con le app che hanno protezione protocollo, come Netflix/Amazon Video/HBO go ecc.★【Ampia compatibilità】Supporta DLNA e altri protocolli, supporta dispositivi i-OS 9.0+, Android 5.0+ e Macbook. Mentre il tuo dispositivo mobile viene aggiornato alla versione più recente, questo adattatore può essere aggiornato per essere compatibile con la versione più recente tempestivamente.★【Ampio utilizzo: guarda con la tua famiglia a casa: rispecchia lo schermo per TV, condividi foto, video e film in modalità wireless. Portalo durante i viaggi, condividi il tuo telefono in TV in qualsiasi momento. Guarda con i colleghi nello schermo riunione-Mirroring per proiettore, documenti e altri contenuti in modalità wireless. Guarda con gli studenti in aula-Mirroring schermo su grande schermo, condividi contenuti didattici in modalità wireless.★ 【Benefici per gli occhi】 Fissare il piccolo schermo a lungo sicuramente causerà gli occhi a disagio, in modo che porti facilmente a miopi. grande schermo sarà più libero ai tuoi occhi con il nostro lettore multimediale in streaming wireless.

18,99 €