4 italiani intossicati, uno muore dopo aver bevuto un liquore

Un misterioso episodio è avvenuto a una cena tra ex agenti dei servizi segreti italiani a Hammamet, in Tunisia, culminato nella morte di G.M., un italiano di 60 anni residente nella città. L’uomo è deceduto dopo aver bevuto un liquore artigianale durante la cena, e la polizia giudiziaria locale ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’accaduto, con un’autopsia programmata sul corpo della vittima. Tre dei partecipanti, tutti italiani e residenti in Tunisia da anni, hanno riportato intossicazione.

La cena si è tenuta il 21 settembre nella casa del padrone di casa, che è tra gli intossicati e ha dovuto essere ricoverato in ospedale. Dai primi accertamenti risulta che il padrone di casa ha offerto il liquore ai presenti e, mentre G.M. ha perso la vita, uno degli altri intossicati, pur non essendo più in pericolo di vita, rischia danni neurologici gravi. Gli ospiti della cena, in totale nove, includevano diversi ex agenti dei servizi segreti italiani, ma G.M. non ha avuto esperienze con i servizi di intelligence.

La notizia della tragedia ha attirato l’attenzione del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha chiesto informazioni ufficiali sull’accaduto. Questo sviluppo fa sorgere interrogativi sulla sicurezza dei prodotti artigianali e sull’eventuale coinvolgimento delle condizioni della preparazione del liquore che hanno portato all’intossicazione e alla morte di G.M.

La comunità italiana in Tunisia, già preoccupata per questo triste evento, attende ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti, sperando in una chiarificazione e nell’applicazione di misure preventive per evitare simili situazioni in futuro. La vicenda sottolinea anche l’importanza del controllo e della regolamentazione dei prodotti alimentari e delle bevande, specialmente in contesti in cui preparazioni artigianali possono non essere soggette a rigorosi standard di sicurezza. Nel complesso, si tratta di un caso che mescola elementi di mistero e preoccupazione per la salute pubblica, attivando indagini più approfondite per far luce sugli eventi tragici di quella serata.