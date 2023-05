3x PURAGREEN® Filtri Carbon Block 10″ CBC – CTO 5 MCR- Filtro a carbone attivo per acqua potabile, sistemi ad osmosi inversa, per alloggiamenti a filtro da 10″

🗞️ 3x PURAGREEN️ Filtri Carbon Block 10″ CBC – CTO 🗞️ Filtro a carbone attivo per acqua potabile, depuratori, sistemi ad osmosi inversa

Adatta a tutti gli alloggiamenti a filtro da 10″ – Grado di filtrazione: 5 micron

Diametro: 2,5″ Cartuccia in purissimo carbone attivo di noce di cocco estruso. Idoneo per la rimozione di odori e sapori sgradevoli dall’acqua e migliora le

caratteristiche organolettiche : rimuove sostanze organiche, sedimenti, metalli pesanti,

pesticidi ed inquinanti, abbatte il cloro residuo.

Consigliata per il pre-trattamento di impianti ad osmosi inversa e depuratori acqua,

sistemi di filtrazione, di solito accoppiata con cartuccia filtro a panno per sedimenti

da 5 o 1 micron.

La cartuccia può essere installata su filtri contenitori da 10″ o 9 7/8″. Caratteristiche tecniche: ➡️ Max pressione di esercizio: 7 bar

➡️ Diametro interno: 29mm

➡️ Diametro esterno: 69mm

➡️ Durata: 9000 L circa

➡️ Portata: 300 l/h

➡️ Filtrazione: 5 mcr

➡️ Altezza: 252 mm ***Prodotto sicuro, certificato Water Quality



