3Pcs di Candele Profumate per la Casa, Regalo di Natale Candele, 600 g Lunga Durata Candela Profumata, Cera di Soia Naturale per Donne, Natale, Anniversario, Compleanno (Fichi, Pompelmo, Cannella)

Descrizione prodotto

YMing – Un produttore di candele profumate professionale per offrire il regalo di candela perfetto per i suoi clienti.

Set di Candele di Fragranze Premium

La confezione regalo della candela è realizzata con cera di soia naturale al 100%. Con un contenuto di cera di 200 g, queste candele di soia organiche bruciano pulite e possono purificare l’aria della tua casa per almeno 45-50 ore.

Candela di fico e abete, pompelmo, cannella di mela – Sicuro, lenitivo e rilassante

Il profumo rilassante di fico e abete rilassa, allevia lo stress e guarisce la tua anima;Accendere un pompelmo può aiutarti a liberare quell’energia dolce e piena di speranza che ti dà energia e ti mette di buon umore per tutta la giornata.Accendi le candele profumate alla mela e alla cannella, fatti sentire il calore e il comfort dell’atmosfera festosa e vivi un fascino olfattivo diverso.

Candele Cera Di Soia

Cera di soia premium al 100%, oli essenziali naturali e stoppini senza piombo rendono le nostre candele di soia più pulite e più sane per donne giovani, anziane e incinte.

Olio Essenziale Naturale

La giusta quantità di oli essenziali fornisce una fragranza ricca e duratura, evitando che l’eccesso di fragranza causi irritazioni. Le candele profumate creano un senso di pace, calma e armonia.

Regalo Perfetto per Donne

Splendidamente confezionato in una scatola di carta marrone, questa candela profumata regalo per donna è perfetta per esprimere gratitudine e amore ai propri cari, alla famiglia e agli amici.

【Candele di cera di soia】 Candele per aromaterapia con stoppino in cotone 100%, cera di soia naturale al 92%, contengono oli essenziali puri all’8%. Il tempo di combustione è più lungo della paraffina; Non produrrà fumo nero quando acceso, senza danni al corpo. Questa rilassante candela per aromaterapia può essere utilizzata per l’insonnia, la meditazione, l’aromaterapia, ecc.

【Candele profumate per la casa】 Il set di 3 candele profumate per la casa ha 3 fragranze: fichi, abete e pompelmo, mela alla cannella, brucia per offrire un’esperienza profumata di alta qualità dall’inizio alla fine. Adatto per la casa o l’ufficio, mostra questa candela in ufficio, soggiorno, camera da letto, bagno, cucina o casa. La fragranza è delicata e pulisce efficacemente l’aria nella stanza.

【Candela profumata a lunga durata】 Le nostre candele profumate per la casa hanno ciascuna 200 g, ciò significa che possono continuare a utilizzare più di 45-50 ore, Tre possono continuare a utilizzare per 135 ore. Puoi tagliare lo stoppino per aumentare il tempo. Il nostro set di candele di soia naturale ha uno dei tempi di combustione più lunghi sul mercato.

【Candela per aromaterapia】 Candele portatili in barattoli di vetro smerigliato bianco, una buona scelta per candele da bagno e yoga, sono miscelate con essenze vegetali in una miscela perfetta, possono rilasciare completamente la fragranza senza residui cattivi, possono essere utilizzate per alleviare lo stress, migliorare dormire, ecc.

【Regali per candele perfette】 Confezionate in squisite scatole regalo, queste candele per aromaterapia sono un ottimo regalo per un amico, una persona cara, un compleanno, Natale, decorazioni per la casa, regali per gli amanti delle candele e un trattamento ancora migliore per te stesso per tutte le occasioni.

16,99 €