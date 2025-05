39enne Arrestato a Paceco: Cocaina e Crack Nascosti in Moto

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Paceco per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un controllo stradale in via Marconi, dove i Carabinieri, insospettiti dal comportamento del motociclista, hanno deciso di effettuare una perquisizione.

Durante il controllo, i militari hanno trovato 900 grammi di cocaina e 50 grammi di crack nascosti nel vano portaoggetti del motociclo. L’arrestato, originario di Trapani, è stato successivamente posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo l’udienza di convalida.

Questo intervento rientra nelle attività di controllo del territorio delle forze dell’ordine, finalizzate a contrastare lo spaccio di droga, e si svolge sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trapani, in collaborazione con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura.

Fonte: www.virgilio.it