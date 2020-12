Nell’omicidio di Mario R., avvenuto ieri sera a Foggia, sarebbe coinvolto un bambino di appena 7 anni ora ricoverato in ospedale con alcune lesioni. I carabinieri mantengono il più assoluto riserbo sulle indagini ma la procura per i minori di Bari è al lavoro insieme al pool di magistrati foggiani guidati da Ludovico Vaccaro per cercare di far luce su una storia avvolta nel mistero e definita dagli stessi inquirenti “molto delicata”. Ciò che è al momento certo è che il 38enne già conosciuto alla giustizia è stato colpito con diverse coltellate che gli sono risultati fatali una volta in ospedale. Secondo le prime indiscrezioni all’origine del fatto una lite familiare.

