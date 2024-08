384 animali abbandonati ogni giorno nel 2023: come sarà il 2024

Un nuovo video denuncia la situazione allarmante degli animali abbandonati in Italia dal 2023 al 2024: il report preoccupa Enpa.

Il 25 luglio 2024 la pagina “Vallaround Creative Contents” ha deciso di donare un suo contributo su YouTube per contrastare l’abbandono di animali sul territorio e sensibilizzare la popolazione su questa tematica realizzando un concept dal titolo “Sfondo Giallo” (vedi sotto). Nel frattempo ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) ha condiviso un report sul numero di animali che sarebbero stati abbandonati ogni giorni nel corso del 2023.

384 animali abbandonati nel 2023: arriva un appello affinché la situazione non peggiori nel 2024

Sono almeno 384 gli animali che ENPA ha recuperato dalla strada in seguito al loro abbandono nella scorsa annualità. Il lavoro dei volontari ENPA ogni giorno, su territorio nazionale, è di fondamentale importanza e i loro appelli non possono passare inosservati.

Il progetto d’animazione in sostegno del lavoro svolto quotidianamente dai volontari ENPA è un lavoro d’animazione a cui hanno partecipato diversi musicisti italiani dando vita – attraverso al loro creatività e i loro strumenti – a una toccante colonna sonora di cui molto probabilmente sentiremo a lungo parlare.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Gattini abbandonati in pieno giorno: c’è un biglietto

Il lavoro d’animazione “Sfondo Giallo” – il quale mostra appositamente di riprendere nel titolo uno dei colori che i quattro zampe riescono più facilmente a distinguere – è un cortometraggio uscito a 5 giorni di distanza dalla pubblicazione del trailer, lo scorso 30 luglio.

ENPA a lavoro per prevenire gli abbandoni nel 2024

L’allarme di ENPA si estende a cani e gatti che, nonostante gli appelli, continuano a ritrovarsi senza una dimora e senza una famiglia ancora oggi. I volontari continuano a lavorare per prevenire che il numero di abbandoni nel 2024 possa rivelarsi superiore rispetto all’anno precedente, ma c’è anche chi interviene indirettamente in loro sostegno.

Per fortuna, nonostante i preoccupanti report sugli abbandoni nel 2023, c’è anche chi riesce a trovare presto una soluzione per gli animali lasciati volontariamente a se stessi. A tal proposito sembra essere calzante, allora, la recente notizia dell’emozionante caso di ben 8 gattini adottati grazie a una rete di solidarietà innescatasi sui social network.

Quest’ultimo episodio pare sia divenuto in breve tempo uno degli esempi da cui poter prendere liberamente spunto affinché si possa continuare ad agire dal basso e in maniera efficace per intensificare il lavoro di prevenzione degli abbandoni.