36enne perde un occhio e rischia di perdere l’altro

Un barista di 36 anni è stato aggredito brutalmente a Cremona da un gruppo di cinque persone. L’incidente è avvenuto all’interno del locale “La Ciocco” in piazza Roma, la notte tra il 22 e 23 febbraio, intorno alle 2:50. I cinque aggressori, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcol, hanno iniziato a disturbare i clienti chiedendo sigarette. Quando il barista ha tentato di allontanarli, dicendo “Stiamo chiudendo”, è stato circondato e colpito alla nuca con un bicchiere di vetro.

Una volta a terra, il barista è stato preso a calci e pugni dal gruppo, che lo ha colpito anche con bottiglie di vetro; infine, gli aggressori sono fuggiti. I colleghi della vittima hanno chiamato immediatamente i soccorsi, che sono intervenuti con il personale sanitario del 118 e una pattuglia dei carabinieri. L’aggressione ha avuto gravi conseguenze: il barista ha perso un occhio e l’altro è stato salvato dai medici, ma è comunque compromesso.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e identificare gli aggressori, utilizzando le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Si attende la denuncia formale del personale del pub per avviare ulteriormente le indagini. L’episodio ha suscitato indignazione e ha messo in luce il tema della violenza nei locali pubblici.