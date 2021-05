365 giorni, il film disponibile su Netflix che ha reso Michele Morrone una star internazionale (!), avrà un sequel tratto dal secondo libro di Blanka Lipinska. Il titolo provvisorio sarà Ten Dzien (tradotto in italiano come Questo Giorno).

La pellicola con Morrone ha fatto incetta di nomination ai Razzie Awards come peggior film eppure, complici le molteplici scene di amplessi espliciti, è stato il quarto film più cercato su Google a livello globale solo nel 2020.

Le riprese del secondo capitolo sono già iniziate e nel cast è stato arruolato anche un altro italiano (al suo debutto da attore), il bel modello Simone Susinna, ex naufrago de L’Isola dei Famosi (medaglia d’argento, dietro Raz Degan) e gieffino mancato dell’ultima edizione di Alfonso Signorini.

Simone Susinna interpreterà Nacho, figlio di un altro boss mafioso.

Al momento la piattaforma streaming Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale d’uscita, ma secondo i rumors dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2022.

“Se quelle parti sono vere? No, non sono affatto reali. Molte persone mi hanno scritto dicendomi che credevano fossero reale, ma non lo sono. Sarebbe stato impossibile. Eppure, se sembrano reali vuol dire che siamo dei bravi attori.

365 Giorni è stato un libro di grande successo in Polonia prima di essere trasformato in un film. È importante ricordarsi che si tratta di un’opera di finzione. Quando un pubblico guarda un film, penso sappia che quello che vede sullo schermo non è reale, ma frutto del lavoro di un attore che cerca di farlo sembrare reale. Confido in questo, che il pubblico sappia che il film è una fantasia. Dobbiamo stare attenti a non limitare la creazione dell’arte. Questo film non intende minimizzare la realtà della violenza nel mondo”.