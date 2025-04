Ritornato alla Casa del Padre

Papa Francesco è morto all’età di 88 anni. La notizia è stata comunicata dal Cardinale Farrell, che ha espresso il profondo dolore della Chiesa per la scomparsa del Santo Padre, il quale ha dedicato la sua vita al servizio del Signore e della Chiesa. Il Papa ha insegnato valori essenziali come la fedeltà, il coraggio e l’amore universale, dedicandosi in particolare ai poveri e agli emarginati. Francesco è deceduto alle ore 7:35 di questa mattina.

Nel periodo compreso tra il 13 febbraio e il 23 marzo, Papa Francesco era stato ricoverato al Policlinico Gemelli a causa di un’influenza acuta che aveva causato bronchite. Nonostante le cure, la sua condizione si era aggravata, trasformandosi in polmonite bilaterale. Dopo aver superato il rischio di sepsi, il Papa ha affrontato una grave crisi respiratoria e gli è stata diagnosticata la piastrinopenia. Le sue condizioni erano migliorate, ma rimaneva un quadro clinico complesso.

Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, ha iniziato la sua carriera ecclesiastica dopo aver studiato come tecnico chimico. È entrato nella Compagnia di Gesù nel 1958 e ha completato gli studi in filosofia e teologia. Ordinato sacerdote nel 1969, è stato nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires nel 1992 e cardinale nel 2001. Dopo una lunga carriera ecclesiastica, è stato eletto Papa il 13 marzo 2013, diventando il primo pontefice delle Americhe. La sua capacità di connettersi con le persone e il suo amore per i bisognosi hanno tratteggiato un pontificato caratterizzato dalla semplicità e dall’approccio umanistico.