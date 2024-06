35 ricette sfiziose pronte in meno di 30 minuti

Per preparare un secondo piatto veloce e sfizioso non sempre bisogna passare ore ai fornelli: anche le ricette veloci possono sorprendere i tuoi commensali, regalandoti grande soddisfazione. Veloce, infatti, non è per forza sinonimo di sbrigativo, ma anzi spesso vuol dire semplice: dalle classiche polpette agli spiedini di pesce, passando per alternative vegetariane come le omelette e le frittate, sono tantissimi i secondi piatti veloci che possono essere preparati in 30, 20 e persino 10 minuti, magari anche riducendo i costi e risparmiando sulla spesa.

Per chi è alle prime armi in cucina suggeriamo piatti come la carne alla pizzaiola o la salsiccia in padella, due ricette facili e sfiziose da preparare in appena 20 minuti; chi preferisce la carne bianca, invece, può orientarsi sulle proposte con il pollo, dai bastoncini croccanti al pollo agli agrumi, oppure preparare dei semplici bocconcini di tacchino con le verdure, così da avere un piatto unico.

Tra i secondi sfiziosi di carne ci sono poi anche le molte versioni di polpette: classiche di carne, profumatissime al limone oppure più estive di melanzane, sono ricette economiche e ideali per tante persone, perché sono semplici da preparare e piacciono sempre a tutti.

Per accontentare tutti abbiamo incluso però anche diversi secondi piatti veloci senza carne, scegliendo tra i nostri secondi vegetariani i più facili ed economici: tra questi ci sono la feta al forno, le cotolette di melanzane, la frittata di cipolle ma anche gustosi burger vegetali come il burger di barbabietola e quello di melanzane.

Sei alla ricerca di secondi piatti salvacena che siano adatti anche da portare in tavola per un pranzo rapido ma gustoso? Impossibile non nominare le uova all’occhio di bue, pronte in meno di dieci minuti, o le uova alla contadina, buonissime nella loro semplicità. Fra i piatti di pesce si può invece optare per il salmone in padella o per la platessa panata, molto amata anche dai più piccoli.

Alcune ricette veloci sono anche gourmet, a dispetto della rapidità di esecuzione: basti pensare ai saltimbocca alla romana o al tonno in crosta di pistacchi, molto più veloci da preparare di quanto si potrebbe pensare.

Non ti resta che provare una delle 35 ricette di secondi piatti veloci che abbiamo selezionato: da realizzare in meno di mezz’ora, sono ideali per quando hai ospiti dell’ultimo minuto o comunque poco tempo per cucinare.

1. Polpette di carne: la ricetta perfetta per polpette tenere e succose Le polpette di carne sono un secondo piatto semplice e molto gustoso, un grande classico della tradizione italiana. Si preparano con polpa macinata, uova, mollica di pane, prezzemolo tritato, formaggio grattugiato e, una volta ottenute delle palline di medie dimensioni, queste vengono fritte in olio di oliva bollente, fino a leggera doratura. Il risultato finale sono dei bocconcini di carne croccanti all'esterno e morbidi al cuore, da servire ben caldi in occasione di un pranzo domenicale in famiglia.

2. Scaloppine al limone: la ricetta del secondo tenero e cremoso Le scaloppine al limone sono un secondo piatto delicato e profumato, perfetto per qualunque pranzo o cena di famiglia. Accompagnate i piatti di scaloppine con un contorno di stagione e qualche fettina di pane, per l'irrinunciabile scarpetta, e farete la felicità di grandi e piccini. Le fettine di vitello vengono passate nella farina, quindi cotte in una padella con una noce di burro. Il fondo di cottura, stemperato con una cremina a base di succo di limone, acqua e farina, viene fatto addensare su fiamma vivace: il risultato è una salsa avvolgente e dal piacevole sentore agrumato con cui irrorare la carne.

3. Platessa panata: la ricetta del secondo di pesce goloso pensato per i più piccoli La platessa panata è un secondo piatto semplicissimo da preparare e super gustoso. Disponibile in comodi filetti sia freschi sia surgelati, questo pesce, particolarmente apprezzato dai bambini, si caratterizza per un sapore delicato. Croccante fuori e morbidissimo all'interno, grazie alla ricca panatura e alla cottura in padella, è perfetto per rendere speciale qualunque pranzo e cena estivi. Serviti con una golosa porzione di patatine, poi, manderanno in visibilio i più piccoli di casa.

4. Omelette: la ricetta base pronta in pochi minuti e tante idee di omelette ripiene L'omelette è un piatto simbolo della cucina francese, una delle ricette a base di uova più conosciute al mondo. Ingredienti e preparazione sono simili a quelli della classica frittata italiana, ma a differenza di quest'ultima l'omelette viene cotta in padella solo da un lato con una noce di burro, quindi piegata su sé stessa a mezzaluna: in questo modo sarà dorata esternamente ma avrà un cuore umido e cremoso definito tecnicamente baveuse, bavoso.

5. Salmone in padella: la ricetta del piatto tenero e gustoso Il salmone in padella è un secondo di mare veloce e gustoso preparato con filetti di salmone fresco rosolati in padella con aglio e olio extravergine di oliva, sfumati con vino bianco e profumati con prezzemolo e pepe macinato fresco. Un piatto facile e alla portata di tutti, perfetto per ogni occasione e a cui si possono aggiungere diversi ingredienti a seconda della stagione in cui viene preparato.

6. Carne alla pizzaiola: la ricetta del secondo piatto al sugo dalla rubrica Easy Gourmet La carne alla pizzaiola è un secondo piatto semplice e squisito tipico della tradizione culinaria italiana – in particolare della cucina napoletana – preparato per noi da chef Michele Ghedini per la rubrica Easy Gourmet. Una pietanza dal sapore mediterraneo realizzata con fettine di vitello o di manzo, polpa di pomodoro, olio extravergine di oliva, aglio e origano. A fine preparazione la carne sarà tenera e succosa, ottima da servire con del pane fresco per fare la scarpetta: ideale da preparare per una cena all'ultimo minuto. Per un ottimo risultato è importante utilizzare fettine di carne sottili e morbide che dovranno cuocere in un sugo corposo: fondamentale, poi, cuocere la carne solo per pochi minuti, altrimenti risulterà dura e stopposa. Ecco i passaggi per realizzarla morbida e gustosa in poco tempo.

8. Feta al forno: la ricetta del secondo piatto della cucina greca La feta al forno è un secondo piatto vegetariano tipico della cucina greca, una ricetta semplice, leggera, ma allo stesso tempo molto saporita per gustare il celebre formaggio greco. Facile e veloce da preparare, si tratta di una pietanza a base di pochi e semplici ingredienti dai sapori spiccatamente mediterranei: si dispone la feta su un letto di pomodori, cipolle e olive, si aromatizza con origano e basilico, e infine si procede con la cottura in forno finché il formaggio non si scioglierà, per un risultato irresistibile che conquisterà tutti.

10. Bocconcini di tacchino in padella con verdure: la ricetta del secondo veloce e saporito I bocconcini di tacchino in padella con verdure sono un secondo piatto leggero e ben bilanciato, ma ugualmente ricco di gusto e bontà. Protagonista, ovviamente, è la fesa di tacchino, un taglio magro e dal sapore molto delicato, che viene esaltato da una rapida cottura in padella e dall'unione con tante verdurine estive colorate, per un risultato goloso e croccante. Si tratta di un piatto "salva-cena", da approntare in pochissimi minuti, pensato per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli o in caso di ospiti improvvisi.

11. Frittata di cipolle: la ricetta del piatto classico della cucina povera italiana La frittata di cipolle è una ricetta classica della cucina povera italiana: semplice e incredibilmente versatile, è perfetta da gustare sia calda sia fredda come secondo piatto vegetariano oppure, tagliata a tocchetti, come antipasto o aperitivo, ma anche da utilizzare per farcire panini e sandwich da portare con sé in occasione di picnic e gite fuori porta. Morbida e saporita, è il salvacena ideale per quando hai poca voglia di cucinare, e risulta semplice anche per chi è alle prime armi in cucina perché si realizza in pochi minuti con pochissimi ingredienti.

13. Straccetti di pollo: la ricetta per un secondo sfizioso e veloce Gli straccetti di pollo sono un secondo piatto veloce e molto gustoso preparato con striscioline di petto di pollo infarinate e saltate in padella con olio extravergine di oliva, aglio, vino bianco e prezzemolo fresco. Teneri e succosi, questi bocconcini di pollo sono perfetti per un pranzo in famiglia o una cena dell'ultimo minuto: buonissimi caldi, ma anche a temperatura ambiente, vi basterà accompagnarli con un contorno di stagione e qualche fettina di pane, o delle patate al forno, per avere un pasto sano e completo.

14. Spiedini di pesce: la ricetta gustosa e veloce per prepararli in forno e in padella Gli spiedini di pesce sono un secondo di mare sfizioso, colorato e velocissimo da realizzare. Perfetti da portare in tavola durante la stagione estiva, quando si ha voglia di un piatto leggero e appagante pronto in meno di 20 minuti, sono ideali da servire tutto l'anno in occasione di un pranzo in famiglia o di una cena tra amici. Per prepararli bisognerà infilzare semplicemente negli appositi spiedini di legno il pesce, tagliato a cubotti, e alternarlo a pezzetti di peperone e rondelle di zucchine.

15. Cotolette di melanzane: la ricetta facile per un piatto sfizioso e croccante Le cotolette di melanzane sono un secondo piatto semplice e gustoso, ideale per qualunque pranzo o cena di famiglia. Si tratta di un'alternativa vegetariana alle classiche cotolette di carne, un'idea sfiziosa da proporre anche come antipasto, all'ora dell'aperitivo o come ingrediente di farcitura per panini. Le fette di melanzana vengono passate in una ricca panatura, insaporite con erbette aromatiche e poi cotte in forno, per un risultato finale morbido, dorato e super croccante.

17. Scaloppine al marsala: la ricetta gustosa e veloce con lonza di maiale e rosmarino Le scaloppine al marsala sono un secondo piatto facile e gustoso, una variante delle più classiche scaloppine al vino bianco. Si preparano in pochi minuti e con grande semplicità: ideali per qualunque pranzo o cena di famiglia, anche organizzato all'ultimo minuto, conquisteranno grandi e piccini. Ti basterà accompagnarle con un contorno di verdure e qualche fettina di pane, per l'irrinunciabile scarpetta, ed ecco pronto un pasto saziante e completo. Nella nostra ricetta abbiamo utilizzato le fettine di lonza di maiale e le abbiamo poi insaporite con il rosmarino, che può essere però sostituito con l'alloro, il prezzemolo o altre erbette aromatiche di tuo gusto.

19. Gamberetti in padella: la ricetta del secondo piatto veloce e leggero I gamberetti in padella sono un secondo leggero e gustoso, velocissimo da preparare. Per portarli in tavola basteranno 20 minuti, e pochi e semplici ingredienti: i crostacei, privati del carapace, vengono saltati brevemente in un tegame con un filo d'olio, sfumati con il vino bianco, irrorati con il succo del limone e profumati con il prezzemolo tritato. Il risultato sarà una pietanza light fragrante e saporita, perfetta per un pranzo o una cena espressa a base di pesce, o per chi segue un'alimentazione sana ed equilibrata.

21. Insalata greca: la ricetta del piatto greco estivo e gustoso L'insalata greca è una pietanza fresca e colorata, tipica della cucina greca. È composta da pomodori, cetrioli, peperoni, cipolle, olive nere e cubetti di formaggio feta, specialità ellenica prodotta con latte di pecora e di capra. Come spesso accade nelle ricette della tradizione, ne esistono numerose versioni differenti che prevedono l'aggiunta della lattuga, della cipolla bianca al posto di quella rossa, delle olive verdi o dell'aceto di vino bianco. Potete anche completarla con fettine di petto di pollo alla griglia, ceci lessati, gamberi al vapore, yogurt bianco naturale o sostituire il formaggio feta con del tofu affumicato, per una variante adatta ai vegani: insomma, largo alla fantasia. Perfetta come piatto unico, per un pranzo estivo leggero da consumare al mare, può essere servita anche come ricco contorno di un secondo di pesce o carne alla griglia. Scoprite come prepararla seguendo passo passo procedimento e consigli.

22. Saltimbocca alla romana I saltimbocca alla romana sono un secondo piatto semplice e appetitoso tipico della cucina laziale. Le protagoniste della ricetta sono le fettine di vitello, che vengono ricoperte con prosciutto crudo e salvia, infarinate leggermente, rosolate in padella con burro e olio extravergine di oliva e infine sfumate con il vino bianco, che contribuirà a creare una cremina di condimento davvero irresistibile. Il risultato finale è una pietanza tenera e succulenta, talmente buona che "salta in bocca", proprio come dice il nome.

24. Frittata di piselli: la ricetta per prepararla morbida e squisita in poco tempo La frittata di piselli è un secondo piatto facile e veloce da preparare, una ricetta gustosa e dal sapore delicato che piacerà a grandi e piccini. Ti basterà soffriggere la cipolla con olio extravergine di oliva, aggiungere i piselli e lasciarli rosolare per una decina di minuti; una volta cotti e ben freddi, uniscili alle uova sbattute, arricchite con parmigiano grattugiato, e cuoci in padella fino a doratura. Una pietanza squisita e nutriente, da completare con un'insalatona fresca e qualche fettina di pane. Puoi anche prepararla in anticipo, tagliarla a spicchi e gustarla fredda per un picnic, un buffet di festa, un aperitivo o il pranzo in ufficio.

25. Branzino al cartoccio: la ricetta del secondo di mare gustoso e leggero Il branzino al cartoccio è un secondo piatto, leggero e delicato. Dalle carni magre e sode il branzino, chiamato anche spigola, è perfetto per un pranzo o una cena d'estate da preparare in meno di mezz'ora. La ricetta, di rapida esecuzione e alla portata di tutti, prevede pochi e semplice ingredienti: il pesce, privato delle squame ed eviscerato, viene insaporito con fettine di lime, cipollotto fresco, un trito aromatico e vino bianco, e avvolto poi in un involucro di carta di alluminio. La cottura in forno farà il resto, esaltando il sapore del branzino e preservandone interamente aromi e nutrienti. Se preferisci, puoi sostituire il lime con fettine di arancia o di limone, oppure puoi aggiungere all'interno del cartoccio olive taggiasche, pomod

26. Frittata di patate: la ricetta del secondo piatto rustico La frittata di patate è un secondo piatto semplice, genuino e veloce da preparare. Una pietanza rustica tipica della cucina italiana, da gustare anche come saporito antipasto, come finger food all’ora dell’aperitivo oppure come piatto unico, accompagnato da un’insalata fresca o da verdure miste. Nella ricetta base vengono utilizzate patate, uova, prezzemolo, parmigiano, sale e pepe, ma può essere arricchita come preferisci, ad esempio con cipolle, altre erbette aromatiche, spezie, formaggi a pasta filata o salumi: si tratta infatti di un’ottima soluzione svuota frigo. Leggi tutta la ricetta

27. Polpette di melanzane: la ricetta facile per prepararle fritte e al forno Le polpette di melanzane sono un secondo piatto sfizioso e saporito, l’alternativa vegetariana alle classiche polpette di carne. Nella nostra ricetta le melanzane cotte vengono unite a uova, parmigiano grattugiato, mollica di pane, basilico fresco e aglio, ma di varianti di polpette di melanzane ne esistono molte, e ogni regione del Sud Italia vanta una propria versione: le più note sono indubbiamente quelle siciliane, insaporite con menta fresca e caciocavallo ragusano, ma sono ottime anche quelle calabresi, che prevedono l’aggiunta di pecorino, e quelle alla napoletana, realizzate con un impasto a base di pane raffermo e formaggio grattugiato. Leggi tutta la ricetta

31. Hamburger di melanzane: la ricetta del secondo facile e gustoso Gli hamburger di melanzane sono un secondo piatto vegetariano facile e sfizioso da preparare: sono perfetti da gustare durante la stagione estiva in riva al mare, dopo una passeggiata rigenerante in montagna, ma anche per un pranzo in ufficio. Si possono servire al naturale, con un contorno di verdure grigliate, oppure in mezzo a un panino morbido con fette di pomodoro, foglie di lattuga, mozzarella e maionese, magari fatta in casa, per un risultato così goloso da leccarsi i baffi. In alternativa, staranno bene anche salsa di yogurt aromatizzata alla menta, fresca e cremosa, per conferire al piatto un tocco particolare. Leggi tutta la ricetta

32. Uova alla contadina: la ricetta del piatto cremoso e gustoso Le uova alla contadina sono un secondo piatto vegetariano sfizioso e invitante, tipico della tradizione casalinga e perfetto per qualunque pranzo o cena dell’ultimo minuto. Ti basterà accompagnarle con qualche fettina di pane fresco ed ecco pronto un pasto da leccarsi i baffi, che ameranno grandi e piccini. Facile e veloce da realizzare, le uova vengono disposte delicatamente in una pirofila, velata con la passata di pomodoro, condite con olio extravergine di oliva, sale e pepe, arricchite con scamorza a tocchetti e rosmarino, quindi infornate per pochi minuti: il risultato finale, cremoso e invitante, sarà a prova di scarpetta. Leggi tutta la ricetta