34enne Arrestato ad Asti: Rubò Telefono e Soldi al Mini Market

Un cittadino di origini pakistane è stato arrestato ad Asti per furto in un mini market. La Polizia è intervenuta prontamente grazie a una segnalazione del titolare del negozio, situato in Corso Einaudi. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi.

Fermato dagli agenti, è stato trovato detenere una somma di denaro e un telefono cellulare bianco, successivamente riconosciuto dal proprietario come parte della refurtiva, utilizzato per chiamate lavorative.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Questo intervento fa parte di un piano di controllo del territorio della Polizia di Stato di Asti, potenziato per combattere i reati predatori nella città.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it