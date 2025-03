33enne arrestato dopo essere stato scoperto dalla sicurezza

Un cittadino tunisino, irregolare in Italia, è stato arrestato a Perugia per furto aggravato dopo aver tentato di rubare 16 confezioni di caffè in un supermercato. L’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, che ha portato gli agenti della Polizia di Stato presso il negozio situato nella zona di Fontivegge.

All’arrivo, gli agenti hanno interagito con l’addetto alla sicurezza e il direttore del supermercato, che avevano notato l’uomo di 33 anni comportarsi in maniera sospetta, mentre si aggirava tra gli scaffali. Grazie al sistema di videosorveglianza, è stato possibile identificare che il sospetto aveva nascosto le 16 confezioni di caffè in una busta, cercando di allontanarsi dopo aver pagato solo una bibita.

L’addetto alla sicurezza ha prontamente bloccato il tunisino e ha contattato la Polizia. Dopo aver recuperato la merce rubata e acquisito la denuncia da parte del direttore del supermercato, gli agenti hanno condotto l’uomo in Questura. Al termine delle procedure di rito, il 33enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di furto aggravato.

Questo arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro i furti nei supermercati e la necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di commercio. La risonanza dell’evento ha suscitato maggiore attenzione sulla sicurezza nei negozi di Perugia.