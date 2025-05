33° Anniversario Strage di Capaci: Mare di Legalità

La Lega Navale Italiana commemora le vittime della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992, con un messaggio del presidente Donato Marzano che onora i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. In occasione del 33esimo anniversario, la LNI organizza la ‘veleggiata della legalità’ a Palermo, un evento che si svolge da quindici anni e che collabora con la Società Canottieri Palermo e lo Yacht Club del Mediterraneo nell’edizione 2025.

Questa iniziativa fa parte della campagna ‘Mare di Legalità’ e del 33esimo Campionato di Primavera. Il 24 maggio, dalle 11.30, nel Golfo di Palermo, parteciperanno tre imbarcazioni confiscate alla mafia: Our Dream, Azimut e Ad Astra. Queste barche sono impiegate dalla LNI in progetti legati al mare e portano il nome di vittime della mafia e del terrorismo. Our Dream, la prima barca della legalità accessibile a persone con disabilità motoria, è dedicata a Falcone e Borsellino; Azimut ricorda don Pino Puglisi; Ad Astra è intitolata al vicequestore Giorgio Boris Giuliano.

Inoltre, un’altra barca della legalità, Lady Marianna, è dedicata a Francesca Morvillo e agli agenti uccisi. Questa imbarcazione con la Lega Navale di Riposto partecipa a eventi con le scuole nell’ambito dell’iniziativa ‘Open Day LNI’. Marzano sottolinea l’importanza di ricordare le storie di coloro che hanno perso la vita per combattere la mafia.

