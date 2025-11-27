30ma Edizione della Festa della Cicerchia a Serra de’ Conti: tradizione e gusto dal 27 al 30 novembre

Serra de’ Conti, suggestivo borgo medievale nelle Marche (AN), ospita dal 27 al 30 novembre 2025 la 30ma Edizione della Festa della Cicerchia – dove l’accoglienza è di casa. Quattro giorni di festa con tre di locande aperte, spettacoli itineranti, due nuove cantine giovani e un solo protagonista: la cicerchia, legume tipico della tradizione locale.​

La manifestazione è un viaggio autentico nelle tradizioni contadine marchigiane, con piatti tipici come la celebre zuppa di cicerchia in pagnotta e altre ricette a base di questo legume prezioso. Il centro storico si anima con cantastorie, artisti di strada, gruppi folkloristici e spettacoli itineranti che rendono la festa un evento per tutte le età.​

Dettagli pratici:

Ingresso libero

Bus navetta gratuito: Sabato 29 novembre dalle 19:00 alle 02:00 Domenica 30 novembre dalle 11:00 alle 22:00 (chiusura manifestazione)

Programma completo su www.cicerchiadiserradeconti.it

Un appuntamento imperdibile per scoprire i sapori autentici e la cultura delle Marche.