8.9 C
Roma
giovedì – 27 Novembre 2025
Spettacolo

30ma Edizione della Festa della Cicerchia a Serra de’ Conti: tradizione e gusto dal 27 al 30 novembre

Da stranotizie
30ma Edizione della Festa della Cicerchia a Serra de’ Conti: tradizione e gusto dal 27 al 30 novembre

Serra de’ Conti, suggestivo borgo medievale nelle Marche (AN), ospita dal 27 al 30 novembre 2025 la 30ma Edizione della Festa della Cicerchia – dove l’accoglienza è di casa. Quattro giorni di festa con tre di locande aperte, spettacoli itineranti, due nuove cantine giovani e un solo protagonista: la cicerchia, legume tipico della tradizione locale.​

La manifestazione è un viaggio autentico nelle tradizioni contadine marchigiane, con piatti tipici come la celebre zuppa di cicerchia in pagnotta e altre ricette a base di questo legume prezioso. Il centro storico si anima con cantastorie, artisti di strada, gruppi folkloristici e spettacoli itineranti che rendono la festa un evento per tutte le età.​

Dettagli pratici:

  • Ingresso libero

  • Bus navetta gratuito:

    • Sabato 29 novembre dalle 19:00 alle 02:00

    • Domenica 30 novembre dalle 11:00 alle 22:00 (chiusura manifestazione)

  • Programma completo su www.cicerchiadiserradeconti.it

Un appuntamento imperdibile per scoprire i sapori autentici e la cultura delle Marche.

Articolo precedente
La Ruota dei Campioni su Canale 5
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Immigrazione in Italia

Inquinamento a Vicenza

Itinerando: salute mentale in Romagna

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.