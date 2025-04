3000 metri di pura avventura nelle viscere della terra: in Puglia ci sono grotte spettacolari e sono le più lunghe d’Italia

Le grotte di Castellana sono un sistema di cavità carsiche situato a Castellana Grotte, nella provincia di Bari, per una lunghezza totale di circa 3 km. Questo prezioso sito è visitabile attraverso due percorsi guidati: uno completo di circa 3 km, che richiede circa 100 minuti, e uno parziale di circa 1 km, percorribile in 50 minuti. Durante la visita, la temperatura interna si mantiene tra i 14 e i 18 °C, rendendo l’ambiente fresco e umido. Scoperte ufficialmente il 23 gennaio 1938 dallo speleologo Franco Anelli, le grotte si estendono fino a 122 metri di profondità, con una sezione visitabile fino a 70 metri.

La formazione delle grotte è stata influenzata da un antico fiume sotterraneo, che ha dato vita a gallerie e stanze spettacolari, arricchite da formazioni di stalattiti e stalagmiti. Tra le attrazioni principali c’è la Grotta Bianca, caratterizzata da concrezioni di calcare purissimo, che la rendono un luogo di grande fascino. Durante la visita è consigliato un abbigliamento adeguato e l’uso di calzature sportive, a causa dell’umidità elevata.

Oltre alle normali visite, le grotte offrono esperienze uniche come “SpeleoNight”, dove gli esploratori possono vivere l’emozione della speleologia, e “Hell in the Cave”, un’esperienza teatrale ispirata alla Divina Commedia. Il costo dell’ingresso è di 20 euro per il percorso completo e 17 euro per quello parziale. L’orario di apertura varia stagionalmente, con dettagli disponibili sul sito ufficiale delle grotte.