3000 abitanti e altrettante palme: ecco chi sono i primi al mondo a festeggiare il Capodanno

Christmas Island è un’isola australiana situata nell’Oceano Indiano, a sud dell’Indonesia, con una popolazione di circa 3.000 persone. Gli abitanti, uniti da tradizioni profonde e un forte legame con l’ambiente, sono i primi al mondo a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ogni anno, mentre in Italia si prepara la notte di San Silvestro, a Christmas Island già si brinda al 1° gennaio, precisamente alle 11 del mattino, ora italiana. L’isola, conosciuta anche come le “Galapagos dell’Oceano Indiano” per la sua straordinaria biodiversità, ha una storia geologica risalente a 60 milioni di anni fa, quando emerse a seguito di un’eruzione vulcanica. La capitale è Flying Fish Cove, circondata da splendide barriere coralline.

Uno dei fenomeni più spettacolari è la migrazione annuale dei granchi durante la stagione delle piogge, che attraversano la foresta per raggiungere il mare e deporre le uova. La celebrazione del Capodanno per gli isolani è un momento di riconnessione con la natura, risalente alla scoperta dell’isola avvenuta nel 1643 da parte del capitano William Mynors. Nonostante le sue dimensioni ridotte, Christmas Island è un crogiolo di culture, influenzato dalla sua storia e legato a Singapore fino al 1958, mantenendo una propria identità. Il 63% dell’isola è protetto come Parco Nazionale, ospitando specie endemiche uniche.

Durante le festività, l’atmosfera si anima con eventi come il “Rock Riders Lolly Run”, dove i residenti vestiti da Babbo Natale distribuiscono dolci ai bambini. Le tradizioni locali, come la lettura delle nuvole per prevedere il tempo, sono ancora vive. Christmas Island offre anche alcune delle spiagge più belle del mondo, come Dolly Beach e Lily Beach, e siti per immersioni tra i più spettacolari, come The Cove e Perpendicular Wall, che presentano un incredibile mondo marino.

L’entroterra dell’isola sorprende con rare specie di uccelli e un ecosistema fragile. La protezione di questo ambiente è fondamentale per la comunità. Ogni angolo di Christmas Island racconta storie intrecciate tra passato e presente, contribuendo all’identità unica di questo luogo straordinario, dove il Capodanno segna un simbolo di speranza e rinascita.