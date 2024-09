30 mila lavoratori Boeing in sciopero

Nonostante le proposte dell’azienda Boeing, oltre 30.000 dipendenti hanno deciso di andare in sciopero. La bozza di accordo sindacale presentata per il rinnovo del contratto di lavoro è stata respinta dal 95% dei lavoratori. L’offerta includeva un incremento salariale del 25% fino al 2027, un bonus di 3.000 dollari e la promozione della produzione di un nuovo aereo commerciale nello stabilimento di Seattle, previsto per fine 2028. Tuttavia, i dipendenti hanno richiesto un aumento salariale del 40%, ritenendo inadeguata la proposta dell’azienda. Questo sciopero segna una fase di tensione tra i lavoratori e la Boeing, evidenziando le crescenti esigenze salariali e di sicurezza economica in un settore duramente colpito dalla pandemia e dalle sfide del mercato globale.

