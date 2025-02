30 kg di cocaina nel cantiere custoditi da un sistema a magneti

Due arresti e 30 chili di cocaina sequestrati sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Empoli. Un cittadino italiano di 50 anni e un cittadino albanese di 32 anni sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti aggravata dall’ingente quantitativo. L’operazione si è svolta in un cantiere edile in via della Motta, come parte delle attività di prevenzione dello spaccio di stupefacenti.

Secondo quanto riportato dalla Polizia, gli agenti hanno osservato un uomo italiano che, in motocicletta, è entrato nel cantiere, seguito poco dopo dal cittadino albanese. I due, dopo essere rimasti all’interno, si sono diretti verso un’auto parcheggiata. L’italiano ha preso posto alla guida mentre l’albanese ha aperto il sedile posteriore, estraendo un oggetto simile a un panetto dal bagagliaio. Gli agenti sono intervenuti, arrestando i due uomini: uno all’interno del cantiere e l’altro in auto, dove sono stati trovati 28 panetti di cocaina.

La droga era occultata in un vano del bagagliaio, accessibile tramite un sistema con magneti. All’interno del cantiere, l’albanese è stato sorpreso con un taglierino e ha tentato di disfarsi di un panetto. La sostanza è stata sequestrata insieme a una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento. Arrestati su disposizione della Procura presso il Tribunale di Firenze, i due uomini sono stati portati nel carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare, con custodia cautelare disposta per entrambi.