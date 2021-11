Dopo tanta attesa è finalmente arrivato 30, il quarto album di Adele (prepariamoci a tutti i record infranti nei prossimi giorni). Al primo ascolto appare già chiaro che in questo disco non c’è traccia (fatta eccezione per il primo singolo) di pezzi immediati come When We Were Young, Somenone Like You, Rumor Has It, Water Under The Bridge o Chasing Pavements.

Questo non significa che il nuovo lavoro di Adele sia privo di brani degni del suo nome, anzi. In 30 ci sono perle che hanno bisogno di più ascolti e attenzione (e tempo visto la loro durata), ma basta poco per farsi trasportare dalla loro atmosfera e dalla voce di Adele. E tra i brani di cui è quasi impossibile non innamorarsi ci sono i tre che chiudono il disco, Hold On, To Be Loved e Love Is A Game, dei capolavori che fanno venire voglia di riascoltare tutto l’album daccapo.

E che To Be Loved fosse una meraviglia l’avevo capito anche dal live che Adele ha pubblicato su Twitter direttamente dal suo soggiorno.

Top del disco: Easy On Me, Can I Get It, I Drink Wine, Hold On, To Be Loved, Love Is A Game,

Flop del disco: Stranger By Nature, My Little Love, Woman Like Me

Adele: 30, la tracklist.

01 Strangers by Nature

02 Easy on Me

03 My Little Love

04 Cry Your Heart Out

05 Oh My God

06 Can I Get It

07 I Drink Wine

08 All Night Parking (With Erroll Garner) Interlude

09 Woman Like Me

10 Hold On

11 To Be Loved

12 Love Is a Game

13 Wild Wild West (Bonus Track)

14 Can’t Be Together (Bonus Track)

15 Easy on Me (Bonus Track) (with Chris Stapleton)

SONO A TO BE LOVED, DAJEEEE pic.twitter.com/LspDXWhUXm — cristian ❤️ | taylor’s version (@mariahsbubble) November 18, 2021