3 smartphone indistruttibili pensati per durare davvero a lungo

Il mercato degli smartphone Rugged non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori: solo a febbraio, per esempio, abbiamo dovuto dire addio ad uno storico brand del settore, Bullit Corp. Ma per ora qualche smartphone iper-resistente ancora esiste: vediamo insieme i tre più interessanti che potete trovare in commercio.

Il Re della categoria: Samsung Galaxy XCover 7

Due anni dopo l'annuncio del Samsung Galaxy XCover 6 Pro, a fine aprile Samsung ha lanciato Galaxy XCover 7, che potremmo facilmente definire come il miglior smartphone della categoria rugged. In termini tecnici, il device non è nulla di che: sotto la scocca troviamo un processore octa-core non meglio specificato, insieme ad una RAM da 6 GB e a uno storage da 128 GB espandibile fino a 2 TB. C'è poi il supporto per la connettività 5G, nonché uno schermo FHD+ da 6,6″ con luminosità di picco da 500 nit.Il Galaxy XCover 7, però, è perfetto per chi lavora all'esterno, in condizioni meteo avverse o in contesti in cui il rischio di caduta dello smartphone è alto: grazie alle certificazioni MIL-STD-810H (uno standard di resistenza a livello militare) e IP68, il device non teme né l'acqua né gli urti. Inoltre, la batteria da 4.050 mAh è sostituibile, permettendo l'hot swap con un ricambio già presente nella confezione. Infine, il dispositivo può essere facilmente utilizzato con i guanti e pulito con qualsiasi prodotto igienizzante.

È una ruspa? È uno smartphone? È CAT S75!

Lanciato nel 2023 al prezzo di ben 599 Euro, ormai CAT S75 è sceso molto di prezzo e può essere acquistato attorno ai 300-350 Euro presso i principali rivenditori online. Anche in questo caso, non è la scheda tecnica a fare la parte del leone: parliamo infatti di un misero SoC MediaTek Dimensity 930 a otto core, di una RAM da 6 GB e di una memoria da 128 GB, anche qui espandibile tramite microSDXC fino a 1 TB. Inoltre, il sistema operativo è ancora Android 12 e, nonostante Android 15 sia ormai in arrivo, CAT non sembra avere alcuna intenzione di aggiornare il device.La grande particolarità del dispositivo è però che il CAT S75 arriva con il satellitare integrato, accessibile per le chiamate anche in assenza di rete cellulare grazie a una costellazione proprietaria di satelliti geostazionari, gestiti da Bullit Connect. Inoltre, CAT promette che il suo smartphone rugged non subirà alcun danno da cadute fino a 1,8 metri di altezza anche sulle superfici più dure. Per non farsi mancare nulla, c'è anche la resistenza IP68 a polvere e acqua.

Altro che Nokia 3310: ecco Nokia XR21

Il terzo smartphone rugged che vi consigliamo è il Nokia XR21 European Edition, uno smartphone assemblato in Europa e sottoposto a rigorosi test anti-malware sempre in Europa. Addirittura, Nokia promette che tutti i dati processati dal device vengono gestiti nel continente europeo: anche i vostri dati saranno in una botte di ferro, dunque. Al contempo, il Nokia XR21 ha le certificazioni IP69K e MIL-STD-810H, il che significa che gode della massima protezione attualmente esistente sia per quanto riguarda la polvere e i detriti che contro l'acqua e gli spruzzi.Nokia è così sicura del suo smartphone che vi regala ben tre anni di garanzia estesa contro ogni forma di danno fisico accidentale, nonché un anno di garanzia per il cambio schermo. Inoltre, si tratta di uno dei pochi device rugged che certamente riceveranno almeno tre aggiornamenti software: mica male!