3 Pezzi 1m Cavo Lightning USB iPhone Originale Apple, Ricarica Veloce Compatibile con iPhone 14 Pro 13 Pro Max 12 Mini 11 Pro X XS XR 8 7 6 iPad

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 12,3 x 8,4 x 2,3 cm; 60 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 ottobre 2022Produttore ‏ : ‎ ThiyniyaASIN ‏ : ‎ B0BFHS9PVDRiferimento produttore ‏ : ‎ ya-1mPaese di origine ‏ : ‎ Cina

【Cavo Lightning a ricarica rapida】 I fili di rame quadripolari di alta qualità migliorano la velocità di ricarica e trasferimento dati dei caricabatterie per iPhone. La nostra tecnologia garantisce tempi di ricarica più rapidi, mantenendo il dispositivo del cavo di ricarica per iPhone completamente sicuro. Contro il surriscaldamento e il sovraccarico durante la ricarica per garantire un utilizzo sicuro.

【Alta qualità e lunga durata】 cavo di ricarica per iPhone con giunto rinforzato che ha superato 15.000 volte il test di piegatura per una maggiore protezione e durata. Il terminale C94 aggiornato offre al cavo di ricarica per iPhone prestazioni più elevate rispetto agli altri cavi Lightning per iPhone.

【Ampia Compatibilità】 Questi cavi lightning da 3 pezzi da 1 m sono pienamente compatibili con tutti i dispositivi, come iPhone 14/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/ 13/ 13mini/ 13Pro/ 13Pro Max/ 12/ SE 2020/ 11/ 11 Pro/ 11 Pro MAX/ XS MAX/ XR/ X/ 8/8 Plus/ 7/7 Plus/ 6s/ 6 Plus/ 5SE/ 5s/ 5c/ 5X, iPad Air/ Air 2 iPad, con display Retina iPad mini/ mini 2/ mini 3 iPod Touch 5a generazione iPod Nano 7a generazione e così via.

【Cosa otterrete】 Il pacchetto contian 3Pack 1m cavo di iphone. Offriamo 7-24h servizio clienti amichevole. Se avete qualche domanda, non esitate a contattarci.