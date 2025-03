3 morti e 5 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 17 marzo, lungo la statale 194 ‘Ragusana’ nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. Il bilancio è tragico, con tre morti e cinque feriti. Lo scontro frontale ha coinvolto un autocarro e un minivan al chilometro 19 della strada.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le vittime dalle lamiere danneggiate. A seguito dell’incidente, la circolazione stradale è stata momentaneamente deviata sulla viabilità locale per consentire le operazioni di soccorso e pulizia del tratto stradale coinvolto.

Questo tragico evento mette in evidenza i rischi della circolazione stradale e la necessità di prestare sempre la massima attenzione alla guida. Le autorità competenti stanno ora indagando sulla dinamica dell’incidente per determinare le responsabilità e prevenire futuri incidenti simili. La comunità locale è scossa da questa notizia, e si esprime cordoglio per le vittime e le loro famiglie.