3 in 1 Caricatore Wireless per iPhone 11/12/13/14/XS/X/8 serie, Apple Watch Ultra/8/7/6/SE/5/4/3/2 casa/viaggio/ufficio ricarica wireless

Descrizione prodotto

Tariffe bidirezionali

Dotato del modulo di ricarica della doppia bobina, la ricarica verticale può essere utilizzata per video e la ricarica orizzontale può essere utilizzata per video

Elenco di più dispositivi

La stazione di ricarica wireless può caricare iWatch, Airpods e telefono cellulare contemporaneamente.

5W∙Per Airpods Pro/Airpods 3/2/1

2 W∙Per Apple Watch Ultra/8/7/6/Se/5/4/3/2

7.5W∙Per iPhone 11/12/13/14/mini/Pro/Pro max/iPhone XS/XS max/XR/X/8/8 PLUS

10 W∙Per Samsung S20/S20+/S20 Ultra/S10/S10e/S9/ S9+/S8+/Note 10/Note10+telefoni Android che supportano la ricarica wireless

Si consiglia di utilizzare un caricabatterie QC3.0 adatto con testa di ricarica 18w

【Caricabatterie sicuro e affidabile】 La stazione di ricarica induttiva adotta la più avanzata tecnologia di controllo automatico. Dispositivo di protezione da sovraccarico integrato, protezione da sovracorrente e sovratensione, controllo della temperatura, rilevamento di oggetti estranei. Proteggi la batteria del tuo dispositivo dai danni causati dal sovraccarico. Supporta anche custodie per telefoni entro 5 mm

【Alta compatibilità】 La stazione di ricarica wireless può caricare contemporaneamente iWatch, Airpods e telefono cellulare. 5 W∣ Per Airpods Pro/Airpods 3/2/1; 2 W∣ Per Apple Watch 7/SE/6/5/4/3/2/1; 7,5 W∣ Per iPhone 12/13/14/mini/Pro/Pro max/iPhone 11/Pro/Pro max/iPhone XS/XS max/XR/X/8/8 PLUS;10W∣Per Samsung S20/S20+/S20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/ S9+/S8/S8+/Nota 10/Nota10+

【Portatile e facile da usare】 Base regolabile 0-90°, pieghevole, utilizzabile come supporto per cellulare, supporto per ricarica verticale/orizzontale, design a doppia bobina. Ricarica tutti i tuoi dispositivi con un solo cavo

【Pacchetto e servizio post-vendita】 Riceverai 1 caricabatterie wireless, 1 adattatore certificato QC3.0 (9 V/2 A), 1 cavo di ricarica di tipo C, 1 manuale utente. ★ (Nota: forniamo una garanzia di rimborso di 30 giorni e una scheda di garanzia del prodotto sostitutivo di 12 mesi. In caso di domande, non esitare a contattarci. Ti risponderemo entro 24 ore)★

39,99 €