3.500.000 è il numero di viaggiatori che negli ultimi 30 anni hanno attraversato…

▪️3.500.000 è il numero di viaggiatori che negli ultimi 30 anni hanno attraversato il Mar Mediterraneo senza visto.

▪️50.000 è il numero di corpi che giacciono sul suo fondale ad oggi. Come siamo arrivati fin qui? Il reporter e ricercatore Gabriele Del Grande scrive la prima storia dell’immigrazione illegale in Europa, quella che davanti ai divieti di viaggio si è spostata su canali pericolosi pur di oltrepassare la frontiera. Una narrazione avvincente che intreccia le vicende dell’immigrazione con altri contesti globali quali decolonizzazione, segregazione razziale, guerra fredda, movimenti islamisti e boom demografico africano. “Il secolo mobile” è in preorder 🗺️