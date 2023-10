2x AquaHouse UIFS Compatibile Filtro Frigorifero acqua per Samsung DA29-10105J HAFEX/EXP WSF-100 Aqua-Pure Plus (filtro esterno solo)

Il AquaHouse AH-UIFS è compatibile con i frigoriferi Samsung che utilizzano una cartuccia del filtro dell’acqua esterna che si collega in linea con il tubo di acqua fornitura del frigo. Questo sostituirà i modelli di filtro frigorifero: Samsung DA29-10105J, EF-9603, WSF-100, HAFEX / EXP, DA99-02131B, DA29-10105C, DA29-10105E, RS7677FHCSL, RS54HDRPBSR, RS7778FHCWW, RS7778FHCSL, RS7568THCSR, RS7578THCSR, SBS7060, SBS7070, SBS7080, RS21DNSV, RS21JCSV, RS21FCSV, RS21DCMS, RS21DCNS, RS21DNNS, RS21JCNS, RS21DPSM, RS21FCNS, RS21FGRS, RS21DLAL, RSH1DBBP, RSH1DTMH, RSH1DTSW, RSH1DBMH, RSH1FBBP, RSH1FBMH, RSH1FTSW, RSH1DBIS, RSH1DEIS, RSH1DTPE, RSH1DBRS, RSH1FBRS, RSH1DLBG, RS21DLMR1. Se il vostro riferimento filtro esistente non è elencato sopra, ma si connette in linea con il tubo di acqua che alimenta il frigorifero, allora questo filtro sarà compatibile. Si prega di notare che questo è un pezzo di ricambio compatibile e nomi dei produttori ei numeri di parte sono stati utilizzati solo a scopo di riferimento.

Compatibile per sostituire modelli di filtro DA29-10105J, EF-9603, WSF-100, HAFEX / EXP, DA99-02131B, DA29-10105C, DA29-10105E, RS7677FHCSL, RS54HDRPBSR, RS7778FHCWW, RS7778FHCSL, RS7568THCSR, RS7578THCSR, SBS7060, SBS7070, SBS7080 e più * solo se si utilizza un filtro esterno (vedi la descrizione per l’elenco completo modello di filtro)Premium filtro per l’acqua compatibile, è stato testato indipendentemente e certificato dal programma di Gold Seal dell’acqua Quality Association il. Solo i prodotti che superano i test rigorosi e pass annuale audit impianto di produzione sono accettate sulla certificazione Gold Seal.Filtro incontra NSF / ANSI 42 standard per la sicurezza dei materiali, integrità strutturale, ed è stato testato per la riduzione del cloro. incontra anche NSF / ANSI 372 standard per il piombo conformità gratuitamente. Questo dà la fiducia degli utenti il ??filtro è di alta qualità e di sicuro per l’uso con acqua potabile.la durata del filtro di 6 mesi. AquaHouse filtro di marca, Aquahouse è un marchio registrato.

19,99€