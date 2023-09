2x AquaHouse UIFH Compatibile per filtro per l’acqua Haier 0060823485A Kemflo Aicro per Haier, CDA, Firstline, frigoriferi Frigistar

Il AquaHouse AH-UIFH è compatibile per sostituire il filtro dell’acqua Haier 0060823485A Kemflo Aicro per tutti i frigoriferi Haier, CDA, Frigistar, e Firstline utilizzando una cartuccia filtro per l’acqua esterna che si collega in linea con il tubo di acqua fornitura del frigo. Questo si adatta modelli di frigorifero: Haier HB21FWNN, HRF-661FFA, HRF-662FFASS, HRF-664ISB2, HRF-664ISB2B HRF-663ISB2, HRF669FFA, HRF-518W, HRF-628AF6, HRF-628IF6, HRF-628IS7, HRF-628IX7, HRF-663BSS, HRF-663CJB, HRF-663CJR, HRF-663CJW, HRF-661RSSAA, HRF-664ISB2, HRF-664ISB2B, HRF-664ISB2N, HRF-663BSS, HRF-663CJB, HRF-663CJR, HRF-663CJW, HRF- 663ISB2, HRF-663ISB2B, HRF-663ISB2SS, MCS662FIX, Frigistar 522SBAREX, BC0TD2E0100, CDA PC65, PC65BL, PC65SC, PC65SS, PC66, Firstline FRF669S, HRF669FFASS. Se il vostro riferimento frigo esistente non è elencato sopra, ma il filtro dell’acqua si collega in linea con il tubo di acqua che alimenta il frigorifero, allora questo filtro sarà compatibile. Se il filtro esistente è interna al frigorifero o ha un meccanismo a rotazione-in è necessario un filtro diverso, si prega di consultare il nostro filtro AquaHouse AH-BUC che è compatibile per filtri interni Haier. Si prega di notare che questo è un pezzo di ricambio compatibile e nomi dei produttori ei numeri di parte sono stati utilizzati solo a scopo di riferimento.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 12,7 x 12,7 x 12,7 cm; 700 grammiProduttore ‏ : ‎ AquaHouseNumero modello articolo ‏ : ‎ AH-UIFH-2PK

Compatibile con i modelli frigo: HB21FWNN HRF-661FFA HRF-662FFASS HRF-664ISB2 HRF-664ISB2B HRF-663ISB2 HRF669FFA HRF-518W HRF-628AF6 HRF-628IF6 HRF-628IS7 HRF-628IX7 HRF-663BSS HRF-663CJB HRF-663CJR HRF-663CJW HRF-661RSSAA HRF-664ISB2 HRF-664ISB2B HRF-664ISB2N HRF-663BSS HRF-663CJB HRF-663CJR HRF-663CJW HRF-663ISB2 HRF-663ISB2B HRF-663ISB2SS MCS662FIX 522SBAREX BC0TD2E0100 PC65 PC65BL PC65SC PC65SS PC66 FRF669S HRF669FFASS e più (vedi la descrizione per l’elenco completo modello di filtro).

Premium filtro per l’acqua compatibile, è stato testato indipendentemente e certificato dal programma di Gold Seal dell’acqua Quality Association il. Solo i prodotti che superano i test rigorosi e pass annuale audit impianto di produzione sono accettate sulla certificazione Gold Seal.

Filtro incontra NSF / ANSI 42 standard per la sicurezza dei materiali, integrità strutturale, ed è stato testato per la riduzione del cloro. incontra anche NSF / ANSI 372 standard per il piombo conformità gratuitamente. Questo dà la fiducia degli utenti il ??filtro è di alta qualità e di sicuro per l’uso con acqua potabile.

la durata del filtro di 6 mesi. AquaHouse filtro di marca, Aquahouse è un marchio registrato.

