2x AquaHouse AH-UIF Filtro acqua compatibile con Samsung DA29-10105J, Haier 0060823485A,LG 5231JA2010B (sostituisce solo i filtri esterni)

Descrizione prodotto

AquaHouse AH-UIF Filtro acqua frigorifero esterno (confezione da 2)

I filtri dell’acqua AquaHouse AH-UIF sono compatibili per sostituire i modelli di filtri: Samsung DA29-10105J HAFEX/EXP, LG 5231JA2010B e Haier 0060823485A Kemflo Aicro.

Può essere utilizzato anche su altri frigoriferi che utilizzano una cartuccia del filtro dell’acqua esterna collegata in linea con il tubo dell’acqua che alimenta il frigorifero tramite connettori di tipo “push fitting”. *Si prega di notare che le dimensioni della cartuccia e il tipo di connettore possono variare per i modelli non elencati sopra.

Si prega di verificare se il filtro esistente è esterno poiché alcuni modelli utilizzano filtri interni, questo sostituirà solo i filtri esterni che utilizzano un tubo di alimentazione standard da 1/4″ (6,35 mm) di diametro utilizzato sulla maggior parte dei frigoriferi.

Sostituire il filtro ogni 6 mesi.

Si collega in linea al tubo con meccanismo di connessione rapida

Nota: i connettori potrebbero essere diversi dal filtro esterno esistente, questo filtro utilizza connettori rapidi “ad innesto” già integrati nella cartuccia.

Non sono necessari raccordi aggiuntivi. Scollegare semplicemente il filtro esistente e tutti i connettori dal tubo e seguire le istruzioni allegate per installare il nuovo filtro.

Questo filtro sostituirà solo i filtri esterni, si collega al tubo di alimentazione standard da 1/4″ (6,35 mm) di diametro utilizzato sulla maggior parte dei frigoriferi.

Compatibile con molti modelli di filtri per l’acqua del frigorifero

Compatibile con Samsung DA29-10105J, HAFEX/EXP, DA29-10105C, DA29-10105E (solo per questi modelli, è possibile sostituire altri modelli di filtri esterni, ma si noti che le dimensioni della cartuccia e il tipo di raccordo possono variare)

Compatibile con LG 5231JA2010B, 5231JA2010C, K32010CB, filtro di composizione (solo per questi modelli, è possibile sostituire altri modelli di filtri esterni, ma si noti che le dimensioni della cartuccia e il tipo di raccordo possono variare)

Compatibile con Haier 0060823485A, Kemflo Aicro

Può essere utilizzato anche su altri frigoriferi che utilizzano una cartuccia del filtro dell’acqua esterna collegata in linea con il tubo dell’acqua che alimenta il frigorifero tramite connettori di tipo “push fitting”. *Si prega di notare che le dimensioni della cartuccia e il tipo di connettore possono variare per i modelli non elencati sopra.

*Si prega di notare che questo è un pezzo di ricambio compatibile e i nomi dei produttori e i numeri di parte sono stati utilizzati solo a scopo di riferimento.

Soddisfa gli standard internazionali, testato dal programma Gold Seal della Water Quality Association da aprile 2016

Il filtro per l’acqua AquaHouse AH-UIF è stato testato in modo indipendente dalla Water Quality Association ed è stato inserito nel loro programma Gold Seal da aprile 2016. Solo i prodotti che superano test rigorosi e superano gli audit annuali degli impianti di produzione sono accettati dal programma WQA Gold Seal.

Il filtro soddisfa NSF/ANSI 42 per la sicurezza dei materiali e l’integrità strutturale come testato da WQA da aprile 2016.

Soddisfa anche NSF/ANSI 372 per la conformità senza piombo come testato da WQA da aprile 2016.

Ciò dà all’utente la certezza che il filtro è di alta qualità e sicuro per l’uso con acqua potabile.

Si prega di verificare che il filtro esistente sia esterno poiché alcuni modelli utilizzano filtri interni, questo sostituirà solo i filtri esterni che utilizzano un tubo di alimentazione standard da 1/4″ (6,35 mm) di diametro utilizzato sulla maggior parte dei frigoriferi.

Nota: i connettori potrebbero essere diversi dal filtro esterno esistente, questo filtro utilizza connettori rapidi ad innesto già integrati nella cartuccia. Non sono necessari raccordi aggiuntivi. Scollegare semplicemente il filtro esistente e tutti i connettori dal tubo e seguire le istruzioni allegate per installare il nuovo filtro in linea con il tubo di alimentazione dell’acqua.

Il filtro per l’acqua Premium compatibile è stato testato e certificato in modo indipendente dal programma Gold Seal della Water Quality Association. Solo i prodotti che superano test rigorosi e gli audit annuali degli impianti di produzione sono ammessi alla certificazione Gold Seal.

Il filtro soddisfa lo standard NSF/ANSI 42 per la sicurezza dei materiali e l’integrità strutturale. Soddisfa anche lo standard NSF/ANSI 372 per senza piombo conformità. Ciò dà all’utente la certezza che il filtro è di alta qualità e sicuro per l’uso con acqua potabile. 6 mesi di durata del filtro. Filtro a marchio AquaHouse, Aquahouse è un marchio registrato.

18,99€