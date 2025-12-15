2K+ Sicurezza Casa, 4x Zoom, Notte a Colori

🔥 Offerta Amazon
Blink Mini 2K+ (newest gen) | Plug-in Home Security Camera with 2K video resolution | 4x Zoom | colour night vision with built-in spotlight | Works with Alexa | 2 cameras – Black
Scopri la nuova generazione di sicurezza domestica con Blink Mini 2K+
La nostra terza generazione di telecamere compatte plug-in, Blink Mini 2K+, offre una risoluzione video più nitida e una chiarezza audio migliorata per una protezione costante. Con una risoluzione video 2K, una copertura più ampia e uno zoom fino a 4x, potrai catturare immagini più dettagliate grazie alla visione notturna a colori con spotlight LED integrato.
Vantaggi pratici:
- Protezione costante con risoluzione video 2K e audio chiaro
- Facile installazione in pochi minuti, sia all’interno che all’esterno con l’adattatore resistente alle intemperie (venduto separatamente)
Funzionalità avanzate
Blink Mini 2K+ offre anche funzionalità avanzate come:
- Audio bidirezionale con cancellazione del rumore per conversazioni più chiare e naturali
- Notifiche intelligenti con rilevamento di persone e veicoli con un piano di abbonamento Blink opzionale (venduto separatamente)
- Utilizzo come suoneria per Blink Video Doorbell (venduto separatamente) con allarme in tempo reale quando qualcuno preme il pulsante del campanello
Acquista con fiducia
Inoltre, potrai salvare e condividere i tuoi video in modo sicuro con un periodo di prova gratuito di 30 giorni del piano di abbonamento Blink Plus (venduto separatamente) e controllare la tua casa con comandi vocali tramite dispositivi compatibili con Alexa. Il pacchetto include due telecamere Blink Mini 2K+, due kit di montaggio, due cavi USB e due adattatori di alimentazione.
Non aspettare, proteggi la tua casa con Blink Mini 2K+ oggi stesso!
